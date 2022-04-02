https://arabic.sputniknews.com/20220402/الغنوشي-بعد-التحقيق-معه-امتثلنا-للقانون-ونعود-للعمل-ويسقط-الانقلاب-1060773116.html
الغنوشي بعد التحقيق معه: امتثلنا للقانون ونعود للعمل ويسقط الانقلاب
الغنوشي بعد التحقيق معه: امتثلنا للقانون ونعود للعمل ويسقط الانقلاب
أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل بقرار رئيس الجمهورية، أنه امتثل للقانون ووافق على أن يتم التحقيق معه من قبل القضاء التونسي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:33+0000
2022-04-02T13:33+0000
2022-04-02T13:33+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لبيان نشره الغنوشي، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه استجاب "لاستدعاء النيابة العمومية احتراما للقضاء التونسي رغم تمسكه هو وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب".وشكر بيان الغنوشي "المحامين الذين تجندوا اليوم للدفاع عن نواب الشعب"، مندددا بما قال إنه "استعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه".ونشرت حركة النهضة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للغنوشي أثناء خروجه من مقر فرقة الأبحاث في بوشوشة، وقد اصطف مناصروه لتحيته، وكتبت عليها: "امتثلنا للقانون … نعود للعمل ويسقط الانقلاب".وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي قد تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للتحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وذلك عقب ترؤسه جلسة عن بعد لمجلس نواب الشعب التونسي والذي جمد أعماله رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرارات استثنائية في يوليو/ تموز من العام الماضي.وعقب تلك الجلسة أصدر الرئيس التونسي قرارا آخر بحل البرلمان نهائيا، مؤكدا أن الجلسة التي تم عقدها غير دستورية، حسب تعبيره.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
الغنوشي بعد التحقيق معه: امتثلنا للقانون ونعود للعمل ويسقط الانقلاب
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أكد راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي المنحل بقرار رئيس الجمهورية، أنه امتثل للقانون ووافق على أن يتم التحقيق معه من قبل القضاء التونسي.
ووفقا لبيان نشره الغنوشي
، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكد أنه استجاب "لاستدعاء النيابة العمومية احتراما للقضاء التونسي رغم تمسكه هو وبقية النواب بعدم دستورية أو قانونية القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية في تجميد وحل مجلس نواب الشعب".
وشكر بيان الغنوشي "المحامين الذين تجندوا اليوم للدفاع عن نواب الشعب
"، مندددا بما قال إنه "استعمال رئيس الجمهورية للقضاء والضغط عليه لاستهداف معارضيه".
ونشرت حركة النهضة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا للغنوشي أثناء خروجه من مقر فرقة الأبحاث في بوشوشة، وقد اصطف مناصروه لتحيته، وكتبت عليها: "امتثلنا للقانون … نعود للعمل ويسقط الانقلاب".
وكان رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي قد تم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للتحقيق بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، وذلك عقب ترؤسه جلسة عن بعد لمجلس نواب الشعب
التونسي والذي جمد أعماله رئيس الجمهورية قيس سعيد بقرارات استثنائية في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وقد شمل قرار الاستدعاء عددا من النواب المشاركين في اجتماع البرلمان التونسي، والذي اتخذ قرارا بإلغاء كل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.
وعقب تلك الجلسة أصدر الرئيس التونسي قرارا آخر بحل البرلمان
نهائيا، مؤكدا أن الجلسة التي تم عقدها غير دستورية، حسب تعبيره.