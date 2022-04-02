https://arabic.sputniknews.com/20220402/القوات-الروسية-تحيد-30-قوميا-متطرفا-أوكرانيا-وتدمر-5-عربات-مدرعة-1060782133.html
القوات الروسية تحيد 30 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمر 5 عربات مدرعة
القوات الروسية تحيد 30 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمر 5 عربات مدرعة
أعلنت الدفاع الروسية في بيانها المسائي لليوم السبت، أن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 30 قوميا متطرفا أوكرانيا ودمرت 5 عربات مدرعة بأسلحتها العالية الدقة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T17:43+0000
2022-04-02T17:43+0000
2022-04-02T17:43+0000
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وقال البيان: "بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصوارخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس.وأضاف: "تم قتل ما يصل إلى 30 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمير خمس عربات مدرعة.إلى ذلك، أوقفت القوات المسلحة الروسية العمل في مطار ميرغورود العسكري في منطقة بولتافا ودمرت مروحيات وطائرات أوكرانية مقاتلة، بالإضافة إلى مخازن وقود وأسلحة طيران عثر عليها في مواقف سيارات مموهة.تابع البيان: "خلال اليوم، ضرب سلاح الجو الروسي 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهم: مستودعا أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، و23 منطقة لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 381 طائرة مسيرة، 125 طائرة حربية و88 طائرة هليكوبتر، 1888 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، 205 بطارية صواريخ، 773 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، 1771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحيد 30 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمر 5 عربات مدرعة
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أعلنت الدفاع الروسية في بيانها المسائي لليوم السبت، أن القوات الروسية قتلت ما يصل إلى 30 قوميا متطرفا أوكرانيا ودمرت 5 عربات مدرعة بأسلحتها العالية الدقة.
وقال البيان: "بعد ظهر يوم 2 أبريل، دمرت القوات المسلحة الروسية بصوارخ عالية الدقة، المركبات المدرعة والذخيرة وخزانات الوقود في مناطق محطتي لوزوفايا وبافلوغراد للسكك الحديدية، تم إرسالها لتعزيز تجمع القوات الأوكرانية في دونباس.
وأضاف: "تم قتل ما يصل إلى 30 قوميا متطرفا أوكرانيا وتدمير خمس عربات مدرعة.
إلى ذلك، أوقفت القوات المسلحة الروسية العمل في مطار ميرغورود العسكري في منطقة بولتافا ودمرت مروحيات وطائرات أوكرانية مقاتلة، بالإضافة إلى مخازن وقود وأسلحة طيران عثر عليها في مواقف سيارات مموهة.
تابع البيان: "خلال اليوم، ضرب سلاح الجو الروسي 28 منشأة عسكرية في أوكرانيا بينهم: مستودعا أسلحة وذخيرة للصواريخ والمدفعية، و23 منطقة لتخزين المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
إجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير ما يلي: 381 طائرة مسيرة، 125 طائرة حربية و88 طائرة هليكوبتر، 1888 دبابة ومركبة قتال مصفحة أخرى، 205 بطارية صواريخ، 773 مدفعا ميدانيا ومدفع هاون، 1771 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.