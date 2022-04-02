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العملية العسكرية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220402/القوات-المسلحة-الروسية-تقوم-بإزالة-الألغام-من-الأراضي-في-لوغانسك-1060758137.html
القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك
القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في إزالة الألغام لأغراض إنسانية من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:01+0000
2022-04-02T07:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقالت الوزارة إن "المتخصصين في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بدأوا إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لوغانسك. وشملت المجموعة إزالة الألغام والروبوتات وتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة".سيتم تحديد المواقع ذات الأولوية لعمل خبراء المتفجرات بالاتفاق مع قيادة الجمهورية ورؤساء إدارات المناطق.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك

07:01 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020
 عناصر الفريق المتخصص في إزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية أثناء مهام الاستطلاع الهندسي، وإزالة الألغام من الأراضي والطرق، في مناطق ناغورني قره باغ، 23 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في إزالة الألغام لأغراض إنسانية من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة إن "المتخصصين في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بدأوا إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لوغانسك. وشملت المجموعة إزالة الألغام والروبوتات وتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة".
وأوضحت وزارة الدفاع أن التطهير المستمر لأراضي لوغانسك المحررة من وحدات الجيش والكتائب القومية الأوكرانية يتم، من بين أمور أخرى، بمساعدة مجمع إزالة الألغام الروبوتي أوران-6، والذي أثبت نفسه سابقًا عند القيام بمهام خاصة على أراضي سوريا وناغورني قرة باغ.
سيتم تحديد المواقع ذات الأولوية لعمل خبراء المتفجرات بالاتفاق مع قيادة الجمهورية ورؤساء إدارات المناطق.
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