https://arabic.sputniknews.com/20220402/القوات-المسلحة-الروسية-تقوم-بإزالة-الألغام-من-الأراضي-في-لوغانسك-1060758137.html
القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك
القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في إزالة الألغام لأغراض إنسانية من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:01+0000
2022-04-02T07:01+0000
2022-04-02T07:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقالت الوزارة إن "المتخصصين في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بدأوا إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لوغانسك. وشملت المجموعة إزالة الألغام والروبوتات وتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة".سيتم تحديد المواقع ذات الأولوية لعمل خبراء المتفجرات بالاتفاق مع قيادة الجمهورية ورؤساء إدارات المناطق.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات المسلحة الروسية تقوم بإزالة الألغام من الأراضي في لوغانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية بدأت في إزالة الألغام لأغراض إنسانية من أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقالت الوزارة إن "المتخصصين في المركز الدولي لمكافحة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية بدأوا إزالة الألغام لأغراض إنسانية في لوغانسك. وشملت المجموعة إزالة الألغام والروبوتات وتدمير الأجسام المتفجرة المكتشفة".
وأوضحت وزارة الدفاع أن التطهير المستمر لأراضي لوغانسك المحررة من وحدات الجيش والكتائب القومية الأوكرانية يتم، من بين أمور أخرى، بمساعدة مجمع إزالة الألغام الروبوتي أوران-6، والذي أثبت نفسه سابقًا عند القيام بمهام خاصة على أراضي سوريا وناغورني قرة باغ.
سيتم تحديد المواقع ذات الأولوية لعمل خبراء المتفجرات بالاتفاق مع قيادة الجمهورية ورؤساء إدارات المناطق.