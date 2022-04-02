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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الكرملين-بوتين-يهنئ-لوكاشينكو-بيوم-وحدة-الشعبين-الروسي-والبيلاروسي-1060757490.html
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي
الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بيوم وحدة شعبي البلدين، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقيات من شأنه أن يهيئ الظروف لتعزيز مواقف موسكو... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T06:36+0000
2022-04-02T06:36+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
فلاديمير بوتين
تهنئة
أخبار بيلاروسيا اليوم
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ونشر الكرملين برقية التهنئة، التي جاء فيها: "في الآونة الأخيرة، تمكن بلدانا من فعل الكثير لتطوير تفاعل التكامل والتعاون الثنائي البنّاء. وقد تمت الموافقة على عدد من الوثائق المهمة، بما في ذلك برامج الحلفاء القطاعية والعقيدة العسكرية المحدثة ومفهوم سياسة الهجرة للدولة المتحدة".وشدد بوتين على أن "هذا بالطبع يلبي المصالح الأساسية لشعبينا الشقيقين وهو مهم حقا في ظل الوضع الدولي المتوتر".
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روسيا, فلاديمير بوتين, تهنئة, أخبار بيلاروسيا اليوم

الكرملين: بوتين يهنئ لوكاشينكو بيوم وحدة الشعبين الروسي والبيلاروسي

06:36 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بيوم وحدة شعبي البلدين، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاقيات من شأنه أن يهيئ الظروف لتعزيز مواقف موسكو ومينسك في الساحة الدولية.
ونشر الكرملين برقية التهنئة، التي جاء فيها: "في الآونة الأخيرة، تمكن بلدانا من فعل الكثير لتطوير تفاعل التكامل والتعاون الثنائي البنّاء. وقد تمت الموافقة على عدد من الوثائق المهمة، بما في ذلك برامج الحلفاء القطاعية والعقيدة العسكرية المحدثة ومفهوم سياسة الهجرة للدولة المتحدة".

كما أعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها من شأنه أن يهيئ الظروف لتعزيز مواقف روسيا وبيلاروسيا على الساحة الدولية، من أجل مزيد من التقدم على طريق تشكيل فضاء اجتماعي - اقتصادي وإنساني مشترك.

وشدد بوتين على أن "هذا بالطبع يلبي المصالح الأساسية لشعبينا الشقيقين وهو مهم حقا في ظل الوضع الدولي المتوتر".
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