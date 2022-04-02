https://arabic.sputniknews.com/20220402/النفط-الإيراني-يعود-لطاقته-الإنتاجية-إلى-مستوى-ما-قبل-الحظر-1060782800.html

النفط الإيراني يعود لطاقته الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الحظر

النفط الإيراني يعود لطاقته الإنتاجية إلى مستوى ما قبل الحظر

قال محسن خجسته مهر، المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، اليوم السبت، إن الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني قد عادت إلى مستوى ما قبل الحظر. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T18:16+0000

2022-04-02T18:16+0000

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ونقلت وكالة فارس، مساء اليوم السبت، عن محسن خجسته مهر، أن الطاقة الإنتاجية للنفط الإيراني عادت إلى مستوى ما قبل الحظر في غضون الأشهر الستة الماضية بفضل أكثر من 1800 عملية تم تنفيذها في الآبار النفطية، وأكثر من 250 عملية ترميم أساسية.وأكد المسؤول الإيراني أن الإنجاز المهم قد تحقق رغم ظروف الحظر الجائر والضغوط الاقتصادية التي فرضت على بلاده، حيث كان مستوى إنتاج النفط في إيران نحو 3 ملايين و838 ألف برميل يوميا قبل الحظر الجديد، أي قبل شهر سبتمبر/أيلول 2018.وأشار محسن خجسته مهر إلى أن مستوى تصدير النفط الإيراني قد شهد ارتفاعا بنسبة 40 % في ذروة الحظر الجائر، لافتا إلى أن إيران تتبوأ المرتبة الأولى عالميا في احتياطيات النفط والغاز، وبإمكانها الاستمرار في الإنتاج إلى 100 عام كحد أدنى.وكان وزير النفط الإيراني جواد أوجي قال، في وقت سابق، إن بلاده لن تحتاج لاستيراد البنزين في العام المقبل، مشيرا إلى أنها تعمل على تطوير حقول النفط والغاز لديها.وحسب وكالة الأنباء الإيرانية، أضاف أوجي أن "إيران لن تنتظر اتفاقية فيينا وسنقوم بتنفيذ مشاريع نفط وغاز مهمة بمساعدة موارد داخلية"، موضحا أنه خلال الـ6 الأشهر الماضية تم توقيع عقود بقيمة 4.5 مليار دولار لتطوير حقول الغاز والنفط مع شركات محلية وأجنبية.وأشار إلى أنه تم توقيع 8 عقود لتجميع الغازات المصاحبة للنفط، خلال الأسبوع الماضي، كما أكد أوجي عدم حاجة إيران لاستيراد البنزين في العام المقبل بعد هذه الإجراءات.وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أعلنت، في وقت سابق، أنها تحاول الوصول إلى طاقة إنتاجية عالية من النفط، تعادل ما كانت تنتجه قبل فرض العقوبات الأمريكية، أي 4 ملايين برميل يوميا.يذكر أن وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، قد صرح فور تعيينه في شهر أغسطس/ آب 2021، بأن بلاده تعتزم تعزيز مكانتها في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وإعادة إنتاجها إلى السوق العالمي.وأوضح الوزير الإيراني أن البحث عن أسواق نفطية جديدة، إلى جانب صيانة الإنتاج ومنع بيع الخام، سيكون من بين مهامه الرئيسية.والسبت الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني أن إنتاج إيران اليومي من النفط سيصل إلى 5.7 مليون برميل يومياً قريبا، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

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