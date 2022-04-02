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اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة
اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة
تبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T22:16+0000
2022-04-02T22:16+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، أن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقاً للهدنة في محوري البَرح غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن وحيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن".في المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، عن مصادر عسكرية في قوات الجماعة، القول إن "طيران الاستطلاع التابع للعدوان (في اشارة إلى التحالف العربي) يخرق الهدنة ويستهدف بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان (يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في البَرح بمحافظة تعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن".وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.ورحب المبعوث الخاص، بـ "ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن"، مشدداً على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".
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العالم العربي, الحرب على اليمن

اليمن... القوات الحكومية و"أنصار الله" تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة

22:16 GMT 02.04.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSERجنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
جنود من الجيش اليمني فوق أحد الجبال، خلال المواجهات مع أنصار الله، 27 يناير/ كانون الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / FAISAL AL NASSER
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تبادلت قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة "أنصار الله"، اليوم السبت، الاتهامات بخرق الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بوقف جميع الأعمال العسكرية في اليمن، وذلك بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي لليمن، عبر موقعها الرسمي "الساحل الغربي"، أن "الحوثيين ارتكبوا أكثر من 40 خرقاً للهدنة في محوري البَرح غرب محافظة تعز جنوب غربي اليمن وحيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن".
وأضافت أن "خروقات الحوثيين للهدنة في الساعات الأولى شملت 4 بالطيران المسير و3 بقذائف الهاون و36 بالأسلحة الرشاشة بمختلف أنواعها".
في المقابل، نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله" بصنعاء، عن مصادر عسكرية في قوات الجماعة، القول إن "طيران الاستطلاع التابع للعدوان (في اشارة إلى التحالف العربي) يخرق الهدنة ويستهدف بقذيفة أحد مواقع الجيش واللجان (يقصد مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في البَرح بمحافظة تعز، ويحلق في الصوح وعكوان بمحافظة صعدة شمال غربي اليمن".
وأشارت إلى "قصف قوى العدوان مواقع الجيش واللجان في الحماد بنجران بقذيفة هوزر و4 قذائف دبابة".
وبوقت سابق من اليوم، أعلن المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سريان الهدنة الأممية المتضمنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية في اليمن، لمدة شهرين قابلة للتجديد.
ورحب المبعوث الخاص، بـ "ردود الفعل الإيجابية من جميع الأطراف على الهدنة التي تستمر لمدة شهرين والتي تم التوصل إليها في اليمن"، مشدداً على "أهمية البناء على هذا الاتفاق لاستعادة بعض الثقة بين الأطراف المتحاربة ولاستئناف عملية سياسية تهدف إلى إنهاء النزاع".
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