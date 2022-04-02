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https://arabic.sputniknews.com/20220402/بايدن-يستشهد-بآية-قرآنية-في-تهنئته-للمسلمين-بحلول-رمضان-1060769278.html
بايدن يستشهد بآية قرآنية في تهنئته للمسلمين بحلول رمضان
بايدن يستشهد بآية قرآنية في تهنئته للمسلمين بحلول رمضان
استشهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بآية قرآنية خلال تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان، والذي بدأ اليوم السبت في العديد من الدول العربية.‏ 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:03+0000
2022-04-02T12:03+0000
جو بايدن
رمضان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن: "بينما نواصل إعادة البناء من وباء "كورونا" المستجد، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"، نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.وتابع: "وخلال هذا الشهر المقدس الذي يكرم المسلمون فيه رحمة الله العظيمة، دعونا نجدد أيضا التزامنا المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض، دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة، التي مفادها أن الجميع متساو في الكرامة والحقوق، ولهذا ستستمر أمريكا في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك حقوق الأويغوريين في الصين والروهينغا في بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم".وكانت دول عربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أعلنت أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان، بينما تستقبل ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي شهر الصيام غدا الأحد لتعذر رؤية الهلال.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/طالبان-تهنئ-الشعب-الأفغاني-بحلول-شهر-رمضان-1060759305.html
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جو بايدن, رمضان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بايدن يستشهد بآية قرآنية في تهنئته للمسلمين بحلول رمضان

12:03 GMT 02.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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استشهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بآية قرآنية خلال تهنئته للمسلمين بحلول شهر رمضان، والذي بدأ اليوم السبت في العديد من الدول العربية.‏
وقال بايدن: "بينما نواصل إعادة البناء من وباء "كورونا" المستجد، يجب أن نواصل كافة الجهود للوقوف إلى جانب من يشعرون بمعاناة أو ضعف في مختلف أنحاء العالم، وكذلك من يواجهون الاضطهاد أو المشقة، ويعلمنا القرآن الكريم: "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره"، نحن نسمع كل يوم روايات مفجعة عن أرواح فقدت ونرى صور عائلات وأطفال يكافحون للبقاء، وتذكرنا هذه المآسي بإنسانيتنا المشتركة والتعاليم المشتركة لكافة الأديان العظيمة، بما في ذلك الإسلام، وأهمها أن نعامل الآخرين دائما كما نرغب في أن يعاملونا"، وفقا لبيان من البيت الأبيض.
مصلون في جامع هرات، شهر رمضان، أفغانستان 26 أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
"طالبان" تهنئ الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان
07:28 GMT
وتابع: "وخلال هذا الشهر المقدس الذي يكرم المسلمون فيه رحمة الله العظيمة، دعونا نجدد أيضا التزامنا المشترك بإظهار اللطف والرحمة والتفهم لبعضنا البعض، دعونا نحترم الحقيقة البسيطة والعميقة، التي مفادها أن الجميع متساو في الكرامة والحقوق، ولهذا ستستمر أمريكا في الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان، بما في ذلك حقوق الأويغوريين في الصين والروهينغا في بورما والمجتمعات المسلمة الأخرى في مختلف أنحاء العالم".
وكانت دول عربية مثل مصر والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة أعلنت أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان، بينما تستقبل ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي شهر الصيام غدا الأحد لتعذر رؤية الهلال.
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