https://arabic.sputniknews.com/20220402/بايدن-يغمض-عينيه-لمدة-طويلة-في-حفل-مراسم-عسكرية-ما-أثار-التساؤلات-إن-كان-قد-نام-واقفافيديو-1060780681.html

بايدن يغمض عينيه لمدة طويلة في حفل مراسم عسكرية ما أثار التساؤلات إن كان قد نام واقفا...فيديو

بايدن يغمض عينيه لمدة طويلة في حفل مراسم عسكرية ما أثار التساؤلات إن كان قد نام واقفا...فيديو

لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت، لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T16:35+0000

2022-04-02T16:35+0000

2022-04-02T16:37+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg

لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث.وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن وقف لمدة نصف دقيقة وعيناه مغمضتان تماما دون أن يرمش.شارك بايدن في حفل تدشين غواصة(SSN 791)، وهي غواصة هجوم سريع من طراز فرجينيا.صُممت خصيصا للبحرية الأمريكية لإنجاز مجموعة واسعة من المهام البحرية، وقد أشارت سابقًا إلى أن هذه الفئة قد تم تصميمها كبديل أقل تكلفة لغواصات هجومية من فئة "Seawolf".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/بايدن-يستشهد-بآية-قرآنية-في-تهنئته-للمسلمين-بحلول-رمضان-1060769278.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم