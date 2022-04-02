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https://arabic.sputniknews.com/20220402/بايدن-يغمض-عينيه-لمدة-طويلة-في-حفل-مراسم-عسكرية-ما-أثار-التساؤلات-إن-كان-قد-نام-واقفافيديو-1060780681.html
بايدن يغمض عينيه لمدة طويلة في حفل مراسم عسكرية ما أثار التساؤلات إن كان قد نام واقفا...فيديو
بايدن يغمض عينيه لمدة طويلة في حفل مراسم عسكرية ما أثار التساؤلات إن كان قد نام واقفا...فيديو
لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت، لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T16:35+0000
2022-04-02T16:37+0000
العالم
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لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث.وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن وقف لمدة نصف دقيقة وعيناه مغمضتان تماما دون أن يرمش.شارك بايدن في حفل تدشين غواصة(SSN 791)، وهي غواصة هجوم سريع من طراز فرجينيا.صُممت خصيصا للبحرية الأمريكية لإنجاز مجموعة واسعة من المهام البحرية، وقد أشارت سابقًا إلى أن هذه الفئة قد تم تصميمها كبديل أقل تكلفة لغواصات هجومية من فئة "Seawolf".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/بايدن-يستشهد-بآية-قرآنية-في-تهنئته-للمسلمين-بحلول-رمضان-1060769278.html
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بايدن يغمض عينيه لمدة طويلة في حفل مراسم عسكرية ما أثار التساؤلات إن كان قد نام واقفا...فيديو

16:35 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 16:37 GMT 02.04.2022)
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت، لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث.
لوحظ الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل مراسم عسكرية أقيم، اليوم السبت لفترة طويلة، والتقطته الكاميرات وهو يقف مغمضا عينيه دون أي تفاعل مع ما يحدث.
وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية أن بايدن وقف لمدة نصف دقيقة وعيناه مغمضتان تماما دون أن يرمش.
شارك بايدن في حفل تدشين غواصة(SSN 791)، وهي غواصة هجوم سريع من طراز فرجينيا.
صُممت خصيصا للبحرية الأمريكية لإنجاز مجموعة واسعة من المهام البحرية، وقد أشارت سابقًا إلى أن هذه الفئة قد تم تصميمها كبديل أقل تكلفة لغواصات هجومية من فئة "Seawolf".
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:37 GMT
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