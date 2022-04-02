https://arabic.sputniknews.com/20220402/بوتين-الرد-على-الغرب-سيكون-زيادة-التكامل-بين-موسكو-ومينسك-1060777126.html
بوتين: الرد على الغرب سيكون زيادة التكامل بين موسكو ومينسك
بوتين: الرد على الغرب سيكون زيادة التكامل بين موسكو ومينسك
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة يوم وحدة شعوب بيلاروسيا وروسيا، إن موسكو ومينسك تواجهان ضغوطًا خارجية غير مسبوقة، وينبغي أن يكون أفضل... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:47+0000
2022-04-02T14:47+0000
2022-04-02T14:47+0000
روسيا
العالم
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وفقا للخدمة الصحفية للسفارة الروسية في بيلاروسيا، تلا السفير الروسي بوريس غريزلوف رسالة تهنئة من الرئيس الروسي خلال حفل رسمي كجزء من الاحتفال بيوم الوحدة لشعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي أقيم في مينسك: "في الآونة الأخيرة، واجهت موسكو ومينسك ضغوطًا خارجية غير مسبوقة. وأنا واثق من أن أفضل رد على الإجراءات غير الودية من جانب عدد من الدول يجب أن يكون التعزيز الشامل للعلاقات الروسية البيلاروسية، وبناء تكامل متبادل المنفعة العمليات والتعاون الثنائي في جميع المجالات".وأضافت الرسالة: "تجدر الإشارة إلى أن تنسيق الجهود على الساحة الدولية، وتعزيز إمكاناتنا الدفاعية، وكذلك تنفيذ سياسة منسقة لإحلال الواردات في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من قطاعات الاقتصاد يتسم بأهمية خاصة".وشدد بوتين في رسالته على أن "المهمة الرئيسية تبقى بالطبع ضمان حياة مزدهرة وآمنة لمواطني روسيا وبيلاروسيا"، معربًا عن ثقته في أن "الدولتين ستتمكنان معا من التغلب على أي صعوبات وعقبات".
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روسيا, العالم
بوتين: الرد على الغرب سيكون زيادة التكامل بين موسكو ومينسك
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة تهنئة بمناسبة يوم وحدة شعوب بيلاروسيا وروسيا، إن موسكو ومينسك تواجهان ضغوطًا خارجية غير مسبوقة، وينبغي أن يكون أفضل رد على الإجراءات غير الودية هو زيادة التكامل.
وفقا للخدمة الصحفية للسفارة الروسية في بيلاروسيا، تلا السفير الروسي بوريس غريزلوف رسالة تهنئة من الرئيس الروسي خلال حفل رسمي كجزء من الاحتفال بيوم الوحدة لشعبي بيلاروسيا وروسيا، الذي أقيم في مينسك: "في الآونة الأخيرة، واجهت موسكو ومينسك ضغوطًا خارجية غير مسبوقة. وأنا واثق من أن أفضل رد على الإجراءات غير الودية من جانب عدد من الدول يجب أن يكون التعزيز الشامل للعلاقات الروسية البيلاروسية، وبناء تكامل متبادل المنفعة العمليات والتعاون الثنائي في جميع المجالات".
وأضافت الرسالة: "تجدر الإشارة إلى أن تنسيق الجهود على الساحة الدولية، وتعزيز إمكاناتنا الدفاعية، وكذلك تنفيذ سياسة منسقة لإحلال الواردات في القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها من قطاعات الاقتصاد يتسم بأهمية خاصة".
وشدد بوتين في رسالته على أن "المهمة الرئيسية تبقى بالطبع ضمان حياة مزدهرة وآمنة لمواطني روسيا وبيلاروسيا"، معربًا عن ثقته في أن "الدولتين ستتمكنان معا من التغلب على أي صعوبات وعقبات".