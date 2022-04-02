https://arabic.sputniknews.com/20220402/بوتين-وتوكاييف-يتفقان-على-ضرورة-التوصل-إلى-اتفاق-حول-حياد-أوكرانيا-وخلوها-من-الأسلحة-النووية-1060768261.html
بوتين وتوكاييف يتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول حياد أوكرانيا وخلوها من الأسلحة النووية
بوتين وتوكاييف يتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول حياد أوكرانيا وخلوها من الأسلحة النووية
أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بالتقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس والمفاوضات بين الممثلين الروس... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:39+0000
2022-04-02T11:39+0000
2022-04-02T11:39+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
كازاخستان
التعاون الاقتصادي
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وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين أبلغ عن مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وكذلك بشأن المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".وأضاف الكرملين أن الرئيسين، ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي، وكانت "الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الثنائي مع التركيز على الجوانب العملية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة. يتم النظر في آفاق تعميق التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوروآسيوي. وتم التأكيد على الرغبة المتبادلة من أجل التعزيز الشامل لعلاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية".وقال المكتب في بيان: "تم الإعراب عن فهم مشترك للأهمية الاستثنائية للتوصل إلى اتفاقات بشأن وضع أوكرانيا المحايد وغير التكتلي وغير النووي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, كازاخستان, التعاون الاقتصادي
بوتين وتوكاييف يتفقان على ضرورة التوصل إلى اتفاق حول حياد أوكرانيا وخلوها من الأسلحة النووية
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أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف بالتقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس والمفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين.
وقال الكرملين في بيان إن "فلاديمير بوتين أبلغ عن مسار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس، وكذلك بشأن المفاوضات بين الممثلين الروس والأوكرانيين".
وأضاف الكرملين أن الرئيسين، ناقشا التعاون التجاري والاقتصادي والتفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوراسي، وكانت "الموضوعات الحالية على جدول الأعمال الثنائي مع التركيز على الجوانب العملية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي متبادل المنفعة. يتم النظر في آفاق تعميق التفاعل في إطار جمعيات التكامل في الفضاء الأوروآسيوي. وتم التأكيد على الرغبة المتبادلة من أجل التعزيز الشامل لعلاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية الكازاخستانية".
من جانبها، أفادت الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني بأن قاسم جومارت توكاييف وفلاديمير بوتين، يعتبران أنه من المهم التوصل إلى اتفاقات بشأن وضع أوكرانيا المحايد وغير التكتلي وغير النووي.
وقال المكتب في بيان: "تم الإعراب عن فهم مشترك للأهمية الاستثنائية للتوصل إلى اتفاقات بشأن وضع أوكرانيا المحايد وغير التكتلي وغير النووي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.