https://arabic.sputniknews.com/20220402/تتار-القرم-يحثون-على-الاعتراف-بمنظمة-الإدارة-الروحية-لمسلمي-القرم-في-أوكرانيا-بأنها-متطرفة-1060772321.html
تتار القرم يحثون على الاعتراف بمنظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا بأنها متطرفة
تتار القرم يحثون على الاعتراف بمنظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا بأنها متطرفة
دعا رئيس الحكم الذاتي القومي والثقافي الإقليمي لتتار القرم، إيفاز أوميروف، إلى الاعتراف بتطرف وحظر منظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:00+0000
2022-04-02T13:00+0000
2022-04-02T13:00+0000
أخبار أوكرانيا
شبه جزيرة القرم الروسية
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وقال: "إن ما يسمى بالإدارة الروحية لمسلمي القرم، التي أُنشئت في أوكرانيا، لا علاقة لها بمفتي القرم أو بتتار القرم. وفي الوقت نفسه، يحاول مفتيهم الزائف زعزعة الانسجام والوحدة بين الأعراق في بلدنا، بدعوة أئمة روسيا إلى القيام بأنشطة مناهضة للدولة. وفي هذا الصدد، أعتقد أنه يجب الاعتراف بهذه المنظمة الزائفة على أنها متطرفة ومحظورة في بلادنا".تأسست منظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا، ومقرها كييف، في عام 2016، كموازنة للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم وسيفاستوبول - تأسست عام 1991 ومقرها سيمفيروبول. . في الوقت نفسه، وصف تتار القرم الذين يعيشون في القرم إنشاء المنظمة الأوكرانية بأنها "سخافة واستفزاز آخر".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, شبه جزيرة القرم الروسية
تتار القرم يحثون على الاعتراف بمنظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا بأنها متطرفة
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دعا رئيس الحكم الذاتي القومي والثقافي الإقليمي لتتار القرم، إيفاز أوميروف، إلى الاعتراف بتطرف وحظر منظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا.
وقال: "إن ما يسمى بالإدارة الروحية لمسلمي القرم، التي أُنشئت في أوكرانيا، لا علاقة لها بمفتي القرم أو بتتار القرم. وفي الوقت نفسه، يحاول مفتيهم الزائف زعزعة الانسجام والوحدة بين الأعراق في بلدنا، بدعوة أئمة روسيا إلى القيام بأنشطة مناهضة للدولة. وفي هذا الصدد، أعتقد أنه يجب الاعتراف بهذه المنظمة الزائفة على أنها متطرفة ومحظورة في بلادنا".
تأسست منظمة "الإدارة الروحية لمسلمي القرم" في أوكرانيا، ومقرها كييف، في عام 2016، كموازنة للإدارة الروحية لمسلمي جمهورية القرم وسيفاستوبول - تأسست عام 1991 ومقرها سيمفيروبول. . في الوقت نفسه، وصف تتار القرم الذين يعيشون في القرم إنشاء المنظمة الأوكرانية بأنها "سخافة واستفزاز آخر".