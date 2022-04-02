https://arabic.sputniknews.com/20220402/تركيا-توقف-تصدير-اللحوم-الحمراء---1060777338.html
تركيا توقف تصدير اللحوم الحمراء
تركيا توقف تصدير اللحوم الحمراء
أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية تمنع تصدير اللحوم الحمراء من البلاد. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T14:49+0000
2022-04-02T14:49+0000
2022-04-02T14:49+0000
العالم
اقتصاد
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قامت شركة اللحوم والألبان (ESK) بوقف الإنتاج الخاص بالتصدير، وذكر الخبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار قادم.في الآونة الأخيرة، أكدت وسائل إعلام أن قطر وإيران استوردتا كميات كبيرة من الأغنام والماعز من تركيا.تم اتخاذ هذه الخطوة من وزارة التجارة لخفض أسعار اللحوم في السوق المحلية، بحسب ما ذكر موقع "turkishagrinews" التركي.قررت الوزارة حظر تصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز إلى جميع البلدان باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/الجزائر-تمنع-تصدير-10-منتجات-منها-البيض-ودقيق-القمح-1060724808.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
تركيا توقف تصدير اللحوم الحمراء
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أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم السبت، عن اتخاذ إجراءات قانونية تمنع تصدير اللحوم الحمراء من البلاد.
قامت شركة اللحوم والألبان (ESK) بوقف الإنتاج الخاص بالتصدير، وذكر الخبراء أن استمرار ارتفاع الأسعار قادم.
في الآونة الأخيرة، أكدت وسائل إعلام أن قطر وإيران استوردتا كميات كبيرة من الأغنام والماعز من تركيا.
تم اتخاذ هذه الخطوة من وزارة التجارة لخفض أسعار اللحوم في السوق المحلية، بحسب ما ذكر موقع "turkishagrinews"
التركي.
قررت الوزارة حظر تصدير لحوم الأبقار والأغنام والماعز إلى جميع البلدان باستثناء جمهورية شمال قبرص التركية وأذربيجان.