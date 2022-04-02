https://arabic.sputniknews.com/20220402/تغريدة-من-تويتر-تحدث-ضجة-بين-الملايين-وتثير-اهتمام-تلغرام-1060771705.html

تغريدة من "تويتر" تحدث ضجة بين الملايين وتثير اهتمام "تلغرام"

تغريدة من "تويتر" تحدث ضجة بين الملايين وتثير اهتمام "تلغرام"

أثار موقع التغريدات "تويتر" جدلا واسعا بسبب تغريدة له أطلقها، أمس الجمعة، والتي يعلن فيها عن طرحه ميزة ‏ينتظرها الملايين من مستخدميه.‏ 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T12:54+0000

2022-04-02T12:54+0000

2022-04-02T12:54+0000

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وكتب "تويتر"، أمس الجمعة، أنه "يعمل على إضافة زر تعديل"، وحظيت بإعجاب أكثر من 970 ألف مرة، بينما أعيد تغريدها 90 ألف مرة في غضون 13 ساعة من إرسالها.وحصدت التغريدة حتى لحظة كتابة هذه السطور أكثر من مليون إعجاب.لكن شكك العديد من مستخدمي "تويتر" في صدق نية موقع التغريدات بشأن طرحه لتلك الميزة المنتظرة، خاصة وأنه نشر التغريدة في الأول من شهر نيسان/ أبريل، والتي يتم فيها تداول "كذبة أبريل" والشائعات.وردا على سؤال مجلة "نيوزويك" الأمريكية لـ"تويتر" عما إذا كانت تغريدته مزحة، أجاب: "لا يمكننا تأكيدها أو نفيها، ولكن قد نقوم بتعديل بياننا لاحقا".وأثارت تغريدة "تويتر" في الأول من أبريل 2022 اهتمام موقع المراسلة الفوري "تلغرام"، وكتب معلقا: "دعونا نرى ما سيقولونه اليوم".وكان قائد فريق المنتجات لدى "تويتر"، كايفون بيكبور"، صرح في عام 2019 أنه يجب إضافة زر إعادة تعديل التغريدات، لكنه ليس من قمة أولويات الشركة وقتها.وفي يناير/ كانون الثاني 2020، قال الرئيس السابق لـ"تويتر"، جاك دورسي، إنه لن يتم طرح زر تعديل "على الأرجح"، وذلك لأن "تويتر" انطلق كخدمة رسائل نصية، وأنه "عندما ترسل رسالة نصية لا يمكنك حقًا استعادتها"، مضيفا أنه "أراد الحفاظ على هذه الأجواء".

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