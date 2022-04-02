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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ38-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1060755935.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T05:10+0000
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العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
تداعيات القصف بالصاروخ الأوكراني توتشكا - أو في مدينة روفينكي، جمهورية لوغانسك الشعبية 27 مارس 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:10 GMT 02.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
05:25 GMT 02.04.2022
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
اتحاد الصناعة الألمانية يحذر من حدوث انهيار بسبب حظر موارد الطاقة الروسية
05:14 GMT
05:02 GMT 02.04.2022
نولاند تزور فرنسا واليونان وتركيا وقبرص لبحث الملف الأوكراني
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، ستزور خلال فترة من 2 حتى 9 أبريل/نيسان فرنسا وألمانيا واليونان وتركيا وقبرص، وذلك لبحث الملف الأوكراني.
04:41 GMT 02.04.2022
الجنود الأوكرانيون الأسرى في لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش
قالت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، إن الجنود الأوكرانيين الأسرى الموجودين على أراضي لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش.
وقالت: "أول شيء أدركوه، خلال وجودهم هنا على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو أن الأخبار وكذلك الأوامر المباشرة من قيادتهم لمدة ثماني سنوات، والتي سمعوها، بعبارة ملطفة، لا تتوافق مع الواقع".
وفقًا لسيرديوكوفا، نحن نتحدث عن الجيش النظامي لأوكرانيا - الضباط والجنود، الذين "أقسموا اليمين لشعب أوكرانيا، الذين ذهبوا إلى دونباس، تحت شعارات الحماية من المعتدي، ولكن في النهاية، هم أنفسهم اعترفون بأنهم أطلقوا النار على السكان المدنيين، وفعلوا ذلك، بناءً على أوامر قيادتهم".
04:31 GMT 02.04.2022
دبابة سوفيتية إس-3 خلال عرض للمركبات المدرعة في إقليم بريمورسكي الروسي، 28 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا
02:20 GMT
04:29 GMT 02.04.2022
الصين تنفي تلقيها طلبا رسميا بأن تصبح ضامنة لأمن أوكرانيا
قال المدير العام لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، اليوم السبت، إن بلاده لم تتلق طلبات أوكرانية لتصبح ضامنة لأمنها.
04:28 GMT 02.04.2022
البنتاغون: تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، أنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية.
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