تغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:25 GMT 02.04.2022
05:02 GMT 02.04.2022
نولاند تزور فرنسا واليونان وتركيا وقبرص لبحث الملف الأوكراني
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، فيكتوريا نولاند، ستزور خلال فترة من 2 حتى 9 أبريل/نيسان فرنسا وألمانيا واليونان وتركيا وقبرص، وذلك لبحث الملف الأوكراني.
04:41 GMT 02.04.2022
الجنود الأوكرانيون الأسرى في لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش
قالت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، إن الجنود الأوكرانيين الأسرى الموجودين على أراضي لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش.
وقالت: "أول شيء أدركوه، خلال وجودهم هنا على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو أن الأخبار وكذلك الأوامر المباشرة من قيادتهم لمدة ثماني سنوات، والتي سمعوها، بعبارة ملطفة، لا تتوافق مع الواقع".
وفقًا لسيرديوكوفا، نحن نتحدث عن الجيش النظامي لأوكرانيا - الضباط والجنود، الذين "أقسموا اليمين لشعب أوكرانيا، الذين ذهبوا إلى دونباس، تحت شعارات الحماية من المعتدي، ولكن في النهاية، هم أنفسهم اعترفون بأنهم أطلقوا النار على السكان المدنيين، وفعلوا ذلك، بناءً على أوامر قيادتهم".
04:31 GMT 02.04.2022
04:29 GMT 02.04.2022
قال المدير العام لإدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية الصينية، وانغ لوتونغ، اليوم السبت، إن بلاده لم تتلق طلبات أوكرانية لتصبح ضامنة لأمنها.
04:28 GMT 02.04.2022
البنتاغون: تقديم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم السبت، أنها ستقدم 300 مليون دولار إضافية كمساعدات أمنية لأوكرانيا تشمل أنظمة صواريخ موجهة بالليزر وطائرات مسيرة وخدمات تصوير بالأقمار الصناعية التجارية.