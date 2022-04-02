الجنود الأوكرانيون الأسرى في لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش

قالت فيكتوريا سيرديوكوفا، مفوضة حقوق الإنسان في لوغانسك، في مقابلة مع وكالة "سبوتينك"، إن الجنود الأوكرانيين الأسرى الموجودين على أراضي لوغانسك لا يريدون العودة إلى الجيش.

وقالت: "أول شيء أدركوه، خلال وجودهم هنا على أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية، هو أن الأخبار وكذلك الأوامر المباشرة من قيادتهم لمدة ثماني سنوات، والتي سمعوها، بعبارة ملطفة، لا تتوافق مع الواقع".

وفقًا لسيرديوكوفا، نحن نتحدث عن الجيش النظامي لأوكرانيا - الضباط والجنود، الذين "أقسموا اليمين لشعب أوكرانيا، الذين ذهبوا إلى دونباس، تحت شعارات الحماية من المعتدي، ولكن في النهاية، هم أنفسهم اعترفون بأنهم أطلقوا النار على السكان المدنيين، وفعلوا ذلك، بناءً على أوامر قيادتهم".