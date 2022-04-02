https://arabic.sputniknews.com/20220402/تقرير-رسمي-الجيش-الأمريكي-كان-بإمكانه-حماية-المدنيين-في-الرقة-السورية-لكنه-لم-يفعل-1060767344.html

تقرير رسمي: الجيش الأمريكي كان بإمكانه حماية المدنيين في الرقة السورية لكنه لم يفعل

تقرير رسمي: الجيش الأمريكي كان بإمكانه حماية المدنيين في الرقة السورية لكنه لم يفعل

أكد تقرير رسمي طلبته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مؤسسة "راند"، أن الجيش الأمريكي كان بوسعه حماية المدنيين في مدينة الرقة أثناء المعارك مع داعش (محظور في... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T11:19+0000

2022-04-02T11:19+0000

2022-04-02T11:19+0000

الرقة

أخبار سوريا اليوم

الجيش الامريكي

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ووفقا للتقرير الذي أعدته مؤسسة "راند" البحثية، ونشره أ.ف.ب، فقد "كان بإمكان الجيش الأمريكي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط داعش عام 2017".وقال التقرير إن 60 إلى 80% من مدينة الرقة كان غير صالح للسكن عقب انتهاء المعركة، لافتا إلى أن السكان كانوا حانقين على القوات التي أسهمت في التحرير (الأمريكية) نظرا لأنها كانت تستطيع أن تحافظ عليهم أكثر من ذلك.ولفت التقرير إلى أن من 744 إلى 1600 قتيلا وقعوا بسبب القصف المدفعي لقوات التحالف بين 6 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة "تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير/ شباط، وأكتوبر 2017، ضمنها 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة".وقال التقرير: "الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية".

https://arabic.sputniknews.com/20220327/محافظ-الرقة-لـسبوتنيك-الاحتلال-الأمريكي-يعرقل-تسوية-أوضاع-أبناء-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1060522768.html

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الرقة, أخبار سوريا اليوم, الجيش الامريكي