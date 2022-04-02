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تقرير رسمي: الجيش الأمريكي كان بإمكانه حماية المدنيين في الرقة السورية لكنه لم يفعل
تقرير رسمي: الجيش الأمريكي كان بإمكانه حماية المدنيين في الرقة السورية لكنه لم يفعل
أكد تقرير رسمي طلبته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مؤسسة "راند"، أن الجيش الأمريكي كان بوسعه حماية المدنيين في مدينة الرقة أثناء المعارك مع داعش (محظور في... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:19+0000
2022-04-02T11:19+0000
الرقة
أخبار سوريا اليوم
الجيش الامريكي
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ووفقا للتقرير الذي أعدته مؤسسة "راند" البحثية، ونشره أ.ف.ب، فقد "كان بإمكان الجيش الأمريكي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط داعش عام 2017".وقال التقرير إن 60 إلى 80% من مدينة الرقة كان غير صالح للسكن عقب انتهاء المعركة، لافتا إلى أن السكان كانوا حانقين على القوات التي أسهمت في التحرير (الأمريكية) نظرا لأنها كانت تستطيع أن تحافظ عليهم أكثر من ذلك.ولفت التقرير إلى أن من 744 إلى 1600 قتيلا وقعوا بسبب القصف المدفعي لقوات التحالف بين 6 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة "تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير/ شباط، وأكتوبر 2017، ضمنها 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة".وقال التقرير: "الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية".
https://arabic.sputniknews.com/20220327/محافظ-الرقة-لـسبوتنيك-الاحتلال-الأمريكي-يعرقل-تسوية-أوضاع-أبناء-القبائل-العربية-شرقي-سوريا-1060522768.html
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الرقة, أخبار سوريا اليوم, الجيش الامريكي

تقرير رسمي: الجيش الأمريكي كان بإمكانه حماية المدنيين في الرقة السورية لكنه لم يفعل

11:19 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic مدينة الرقة بعد تحريرها، سوريا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
 مدينة الرقة بعد تحريرها، سوريا 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / Bulent Kilic
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أكد تقرير رسمي طلبته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" مؤسسة "راند"، أن الجيش الأمريكي كان بوسعه حماية المدنيين في مدينة الرقة أثناء المعارك مع داعش (محظور في روسيا) لكنه لم يفعل.
ووفقا للتقرير الذي أعدته مؤسسة "راند" البحثية، ونشره أ.ف.ب، فقد "كان بإمكان الجيش الأمريكي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة التي شهدت سقوط داعش عام 2017".
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27 مارس, 12:20 GMT
وقال التقرير إن 60 إلى 80% من مدينة الرقة كان غير صالح للسكن عقب انتهاء المعركة، لافتا إلى أن السكان كانوا حانقين على القوات التي أسهمت في التحرير (الأمريكية) نظرا لأنها كانت تستطيع أن تحافظ عليهم أكثر من ذلك.
ولفت التقرير إلى أن من 744 إلى 1600 قتيلا وقعوا بسبب القصف المدفعي لقوات التحالف بين 6 و30 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

وأكد أن هذه الأرقام هي إحصائيات رسمية صادرة عن التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع "ايروورز" المتخصص.

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة "تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين فبراير/ شباط، وأكتوبر 2017، ضمنها 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة".
وقال التقرير: "الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية".
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