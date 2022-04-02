https://arabic.sputniknews.com/20220402/جمعيات-خيرية-تحذر-من-أن-نصف-المسلمين-البريطانيين-يكافحون-من-أجل-تناول-الطعام-خلال-شهر-رمضان-1060780078.html
جمعيات خيرية تحذر من أن نصف المسلمين البريطانيين يكافحون من أجل تناول الطعام خلال شهر رمضان
جمعيات خيرية تحذر من أن نصف المسلمين البريطانيين يكافحون من أجل تناول الطعام خلال شهر رمضان
حذرت جمعية خيرية من أن ما يصل إلى نصف المسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة سيكافحون لإطعام أسرهم خلال شهر رمضان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T16:03+0000
2022-04-02T16:03+0000
2022-04-02T16:03+0000
العالم
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وقالت الإغاثة الإسلامية إنها شهدت مع مجموعات أخرى زيادة طفيفة في استخدام بنوك الطعام منذ بداية جائحة "كوفيد -19"، والذي تفاقم بسبب الزيادة اللاحقة في تكلفة المعيشة.من المتوقع أن تصل تكلفة المعيشة الإضافية للأسرة المتوسطة في المملكة المتحدة إلى نحو 1000 جنيه إسترليني شهريا (1311 دولارًا) في عام 2022، وفقًا لبحث من مؤسسة "Resolution Foundation".وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.6 مليون مسلم يعيشون في فقر في خامس أكبر اقتصاد في العالم، مقارنة بـ 18% من عموم السكان.قال طفيل حسين، مدير الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة: "ستعاني العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة نتيجة لمعدلات التضخم القياسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وندعو حكومة المملكة المتحدة بشكل عاجل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب دفع العائلات إلى الفقر المدقع".وأضاف أن "الكثيرين سيصومون من شروق الشمس إلى غروبها وهناك خطر حقيقي يتمثل في أن العائلات لن تحصل على ما يكفي من الطعام أو ستذهب دون طعام لإطعام أطفالها".
https://arabic.sputniknews.com/20220402/الاحتجاجات-تندلع-في-جميع-أنحاء-المملكة-المتحدة-بسبب-ارتفاع-أسعار-الطاقة-فيديو-1060778971.html
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العالم
جمعيات خيرية تحذر من أن نصف المسلمين البريطانيين يكافحون من أجل تناول الطعام خلال شهر رمضان
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حذرت جمعية خيرية من أن ما يصل إلى نصف المسلمين الذين يعيشون في المملكة المتحدة سيكافحون لإطعام أسرهم خلال شهر رمضان.
وقالت الإغاثة الإسلامية إنها شهدت مع مجموعات أخرى زيادة طفيفة في استخدام بنوك الطعام منذ بداية جائحة "كوفيد -19"، والذي تفاقم بسبب الزيادة اللاحقة في تكلفة المعيشة.
من المتوقع أن تصل تكلفة المعيشة الإضافية للأسرة المتوسطة في المملكة المتحدة إلى نحو 1000 جنيه إسترليني شهريا (1311 دولارًا) في عام 2022، وفقًا لبحث من مؤسسة "Resolution Foundation".
وتشير التقديرات إلى أن نحو 1.6 مليون مسلم يعيشون في فقر في خامس أكبر اقتصاد في العالم، مقارنة بـ 18% من عموم السكان.
قال طفيل حسين، مدير الإغاثة الإسلامية في المملكة المتحدة: "ستعاني العائلات في جميع أنحاء المملكة المتحدة نتيجة لمعدلات التضخم القياسية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وندعو حكومة المملكة المتحدة بشكل عاجل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب دفع العائلات إلى الفقر المدقع".
وأضاف أن "الكثيرين سيصومون من شروق الشمس إلى غروبها وهناك خطر حقيقي يتمثل في أن العائلات لن تحصل على ما يكفي من الطعام أو ستذهب دون طعام لإطعام أطفالها".