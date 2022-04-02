https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-رمضان-هذه-السنة-سيكون-استثنائيا-في-بريطانيا-فيديو-1060772903.html
جونسون: رمضان هذه السنة سيكون "استثنائيا" في بريطانيا... فيديو
جونسون: رمضان هذه السنة سيكون "استثنائيا" في بريطانيا... فيديو
هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الشهر سيكون استثنائيا هذا العام، بعد إلغاء جميع القيود المفروضة... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:21+0000
2022-04-02T13:21+0000
2022-04-02T13:21+0000
العالم
بوريس جونسون
رمضان
بريطانيا
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وقال جونسون في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "رمضان مبارك لمسلمي بريطانيا، ولجميع المسلمين حول العالم... سيكون رمضان هذه السنة، الأول من دون أيّ قيود على السكان منذ بداية الجائحة”. وتابع: "أتطلّع إلى أن يكون رمضان هذه السنة استثنائيا بشكل خاص".كما أشاد جونسون بـ"طيبة وكرم المسلمين في بريطانيا، طيلة العامين الماضيين (فترة كورونا).ووجّه المسؤول البريطاني شكره "لأبطال قطاع الصحة المسلمين في بلاده، على ما قدّموه في مواجهة الوباء، إلى جانب غيرهم من الموظفين في جميع القطاعات".وتحدّث جونسون في مقطع الفيديو أيضا عن شعيرة الصيام التي يلتزم بها المسلمون من الفجر إلى غروب الشمس. وهو ما يقدّم للبريطانيين دروسا في الصبر والتضامن، على حدّ تعبيره.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بوريس جونسون, رمضان, بريطانيا
جونسون: رمضان هذه السنة سيكون "استثنائيا" في بريطانيا... فيديو
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الشهر سيكون استثنائيا هذا العام، بعد إلغاء جميع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
وقال جونسون في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "رمضان مبارك لمسلمي بريطانيا، ولجميع المسلمين حول العالم... سيكون رمضان هذه السنة، الأول من دون أيّ قيود على السكان منذ بداية الجائحة”. وتابع: "أتطلّع إلى أن يكون رمضان هذه السنة استثنائيا بشكل خاص".
كما أشاد جونسون بـ"طيبة وكرم المسلمين في بريطانيا، طيلة العامين الماضيين (فترة كورونا).
ووجّه المسؤول البريطاني شكره "لأبطال قطاع الصحة المسلمين في بلاده، على ما قدّموه في مواجهة الوباء، إلى جانب غيرهم من الموظفين في جميع القطاعات".
وتحدّث جونسون في مقطع الفيديو أيضا عن شعيرة الصيام التي يلتزم بها المسلمون من الفجر إلى غروب الشمس. وهو ما يقدّم للبريطانيين دروسا في الصبر والتضامن، على حدّ تعبيره.