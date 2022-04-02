https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-رمضان-هذه-السنة-سيكون-استثنائيا-في-بريطانيا-فيديو-1060772903.html

جونسون: رمضان هذه السنة سيكون "استثنائيا" في بريطانيا... فيديو

جونسون: رمضان هذه السنة سيكون "استثنائيا" في بريطانيا... فيديو

هنأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المسلمين في بريطانيا بحلول شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا الشهر سيكون استثنائيا هذا العام، بعد إلغاء جميع القيود المفروضة... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T13:21+0000

2022-04-02T13:21+0000

2022-04-02T13:21+0000

العالم

بوريس جونسون

رمضان

بريطانيا

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وقال جونسون في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تويتر": "رمضان مبارك لمسلمي بريطانيا، ولجميع المسلمين حول العالم... سيكون رمضان هذه السنة، الأول من دون أيّ قيود على السكان منذ بداية الجائحة”. وتابع: "أتطلّع إلى أن يكون رمضان هذه السنة استثنائيا بشكل خاص".كما أشاد جونسون بـ"طيبة وكرم المسلمين في بريطانيا، طيلة العامين الماضيين (فترة كورونا).ووجّه المسؤول البريطاني شكره "لأبطال قطاع الصحة المسلمين في بلاده، على ما قدّموه في مواجهة الوباء، إلى جانب غيرهم من الموظفين في جميع القطاعات".وتحدّث جونسون في مقطع الفيديو أيضا عن شعيرة الصيام التي يلتزم بها المسلمون من الفجر إلى غروب الشمس. وهو ما يقدّم للبريطانيين دروسا في الصبر والتضامن، على حدّ تعبيره.

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العالم, بوريس جونسون, رمضان, بريطانيا