https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-يؤكد-مواصلة-بريطانيا-دعم-أوكرانيا-وتصعيد-العقوبات-ضد-روسيا-1060784942.html
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:23+0000
2022-04-02T21:23+0000
2022-04-02T21:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".
وتابع جونسون بأن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "مزيدا من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.