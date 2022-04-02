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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/جونسون-يؤكد-مواصلة-بريطانيا-دعم-أوكرانيا-وتصعيد-العقوبات-ضد-روسيا-1060784942.html
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا
أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T21:23+0000
2022-04-02T21:23+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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أخبار العالم الآن

جونسون يؤكد مواصلة بريطانيا دعم أوكرانيا وتصعيد العقوبات ضد روسيا

21:23 GMT 02.04.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / POOL
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أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، لفلوديمير زيلينسكي، خلال اتصال هاتفي، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا، واستمرار تصعيد العقوبات ضد روسيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الحساب الرسمي لبوريس جونسون على تويتر، اليوم السبت "هذا المساء تحدثت إلى الرئيس زيلينسكي، لقد هنأت قواته المسلحة الشجاعة لصد جيش روسيا، ستواصل المملكة المتحدة تكثيف الدعم العسكري والاقتصادي والدبلوماسي".
وتابع جونسون بأن من بين صور دعم بلاده لأوكرانيا "مزيدا من تصعيد العقوبات لزيادة الضغط الاقتصادي على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالما ظلت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:37 GMT
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