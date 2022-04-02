https://arabic.sputniknews.com/20220402/حان-الوقت-للتخلي-عن-السيلفي-نتائج-دراسة-جديدة-قد-تجعلك-تعتزل-التقاط-الصور-الأكثر-شعبية-1060763810.html

حان الوقت للتخلي عن "السيلفي"... نتائج دراسة جديدة قد تجعلك تعتزل التقاط الصور الأكثر شعبية

حان الوقت للتخلي عن "السيلفي"... نتائج دراسة جديدة قد تجعلك تعتزل التقاط الصور الأكثر شعبية

كشفت دراسة جديدة أن صور "السيلفي" تشوه الوجه، وتجعل الأنف أكثر طولا واتساعا بالمقارنة مع ‏الصور العادية.‏ 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T09:51+0000

2022-04-02T09:51+0000

2022-04-02T09:51+0000

مجتمع

منوعات

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ويفسر الباحثون من مركز ساوث وسترن الطبي بجامعة تكساس الأمريكية أن تشويه صور "السيلفي" لملامح الوجه كان سببا في ارتفاع الإقبال على إجراء عمليات تجميل الأنف في بريطانيا، وفقا صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وفي الدراسة، وظف فريق البحث 30 متطوعا جلسوا لالتقاط 3 لقطات لهم صور: صورتان باستخدام كاميرا أمامية على مسافات 12 و18 بوصة من الوجه، وواحدة التقطت باستخدام كاميرا رقمية على مسافة 5 أقدام، وتم التقاط الصور الثلاث في نفس الجلسة وتحت نفس ظروف الإضاءة.بعد ذلك، قارن الباحثون قياسات 4 معالم للوجه في الصور، وهي الأنف والشفة والذقن وعرض الوجه.كما أجرى الباحثون استبيانات رأي للمشاركين الـ30 لتقييم مدى رضاهم عن ظهورهم في الصور الثلاث.وأظهرت النتائج أن الصور الملتقطة بالكاميرا الأمامية شوهت ملامح وجوه المشاركين بشكل كبير، إذ ظهر الأنف أطول بنسبة 6.4 في المئة في صور "السيلفي" التي التقطت على مسافة 12 بوصة، و4.3 في المئة في صور "السيلفي" على مسافة 18 بوصة، مقارنة بالصورة التي تم التقاطها بالكاميرا الرقمية.كما وجد الباحثون أن طول الذقن يتناقص بمعدل 12 في المئة في صور "السيلفي" التي التقطت على مسافة 12 بوصة، وهو الأمر الذي أدى زيادة هائلة بنسبة 17 في المئة في طول الأنف إلى الذقن.وفي الوقت نفسه، جعلت صور "السيلفي" قاعدة الأنف تبدو أوسع، بالنسبة لعرض الوجه.وكان المشاركون أقل رضا بنسبة 9.1 في المئة عن أنوفهم في صور "السيلفي" التي التقطت على مقاس 12 بوصة، بينما كان 5.7 في المئة أقل رضا عن وجوههم بشكل عام.وحذرت الدراسة من أن تشوهات الوجه في صور "السيلفي" من الممكن أن تؤثر أيضا على الصحة العقلية، وتصيب أصحابها بالقلق وعد الثقة في أنفسهم.ويلتقط الناس في الوقت الحالي ما معدله 450 صورة "سيلفي" لأنفسهم كل عام.

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