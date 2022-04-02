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حذف مشاهد "منافية لقيم المجتمع" من مسلسل ليلى علوي في رمضان
حذف مشاهد "منافية لقيم المجتمع" من مسلسل ليلى علوي في رمضان
أصدر المجلس الأعلى لتتنظيم الإعلام في مصر، اليوم السبت، قرارا بوقف الحلقة الأولى من أحدث ‏مسلسلات الفنانة، ليلى علوي، "دنيا تانية"، بسبب "احتوائها على مشاهد... 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:16+0000
2022-04-02T13:16+0000
رمضان
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وأشار المجلس في بيان رسمي إلى أن "الحلقة لم تحصل على تصريح من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح، والمحذوف منها مشاهد تتناول "زنا المحارم".وأذاعت فضائية "النهار" المصرية أولى حلقات مسلسل "دنيا تانية"، مساء أمس الجمعة، بعد إعلان مصر رسميا عن استقبال شهر رمضان اليوم السبت.وأوضح بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن "قرارها بحذف المشاهد من الحلقة جاء بعد شكوى عاجلة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور خالد عبد الجليل، والذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة "النهار" تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة".وأكد المجلس "التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض".وتابع، مشددًا أنه "لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات".ومسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وفراس إبراهيم وأشرف زكي ومي سليم، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبد العال.
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رمضان, مجتمع, منوعات

حذف مشاهد "منافية لقيم المجتمع" من مسلسل ليلى علوي في رمضان

13:16 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABIالفنانة المصرية ليلى علوي
الفنانة المصرية ليلى علوي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
الفنانة المصرية ليلى علوي
© AFP 2022 / RABIH MOGHRABI
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أصدر المجلس الأعلى لتتنظيم الإعلام في مصر، اليوم السبت، قرارا بوقف الحلقة الأولى من أحدث ‏مسلسلات الفنانة، ليلى علوي، "دنيا تانية"، بسبب "احتوائها على مشاهد منافية لقيم المجتمع".‏
وأشار المجلس في بيان رسمي إلى أن "الحلقة لم تحصل على تصريح من جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح، والمحذوف منها مشاهد تتناول "زنا المحارم".
وأذاعت فضائية "النهار" المصرية أولى حلقات مسلسل "دنيا تانية"، مساء أمس الجمعة، بعد إعلان مصر رسميا عن استقبال شهر رمضان اليوم السبت.
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وأوضح بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن "قرارها بحذف المشاهد من الحلقة جاء بعد شكوى عاجلة من رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الدكتور خالد عبد الجليل، والذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة "النهار" تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة".
وأكد المجلس "التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض".
وتابع، مشددًا أنه "لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات".
ومسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل وفراس إبراهيم وأشرف زكي ومي سليم، وهو من تأليف أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبد العال.
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