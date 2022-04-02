https://arabic.sputniknews.com/20220402/حماس-القادم-من-العمليات-الفلسطينية-سيكون-أعظم-1060778632.html

"حماس": القادم من العمليات الفلسطينية سيكون أعظم

"حماس": القادم من العمليات الفلسطينية سيكون أعظم

قال مشير المصري، القيادي في حركة "حماس"، اليوم السبت، إن العدو يُمنح مظلة من بعض الأنظمة العربية لارتكاب الجرائم، وعلى الاحتلال ألا يختبر صبرنا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وأجرت قناة "الميادين"، اليوم السبت، مقابلة مع المصري أكد من خلالها أن "الاحتلال حاول حرف بوصلة فلسطينيي الداخل المحتل، لكنه فشل في ذلك بعد أن أثبتوا فلسطينيتهم".جاءت تصريحات مشير المصري على خلفية مقتل 5 إسرائيليين، الثلاثاء الماضي، خلال عملية في "بني براك"، وقبلها الأحد الماضي، قُتِل إسرائيليين اثنين، في إطلاق نار في مدينة الخضيرة، وسبقهما في الثاني والعشرين من آذار/ مارس من الشهر نفسه، قتل 4 مستوطنين إسرائيليين في عمليتَيْ دهس وطعن في بئر السبع.وشدد المسؤول بحركة حماس على أن "الشهداء يؤكدون وحدة الدم، والمقاومة لم تعد مقتصرة على جغرافيا معينة، والقادم من العمليات الفلسطينية سيكون أعظم".وأشار إلى أن "المقاومة تُقيّم الأوضاع حاليا، والأصابع على الزناد، والتحرك الشعبي الفلسطيني حاليا هو سيد الموقف، والاحتلال فشل في المراهنة على استسلامه".ولفت مشير المصري إلى أن "المعادلة اليوم باتت: كل فعل سيُقابل برد فعل، والعدو سيتحمل كل تبعات هذا التصعيد"، محذرا إسرائيل من "الاستمرار في سياسة الاغتيالات، لأن المقاومة لن تسكت".

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