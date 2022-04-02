https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-أمريكي-يقارن-آفاق-الدولار-والروبل-ويتوصل-إلى-نتيجة-غير-متوقعة-1060756254.html
خبير أمريكي يقارن آفاق الدولار والروبل ويتوصل إلى نتيجة غير متوقعة
خبير أمريكي يقارن آفاق الدولار والروبل ويتوصل إلى نتيجة غير متوقعة
قارن دان كوفاليك، الأستاذ في جامعة بيتسبرغ، خلال مقابلة مع RT، الآفاق المستقبلية للدولار والروبل. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T05:09+0000
2022-04-02T05:09+0000
2022-04-02T05:09+0000
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وأشار الخبير إلى أنه بسبب سياسة الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على العديد من الدول، اضطرت هذه الدول إلى الانتقال إلى عملات أخرى في التسويات الدولية.كما لاحظ المتخصص، فإن الروبل، على عكس العملة الأمريكية، مدعوم بالذهب، مما سيعزز قيمة الأوراق النقدية الروسية، ودور الدولار سينخفض.وأضاف: "على عكس الدولار الأمريكي، المدعوم فقط بـ " الثقة الكاملة "في الدستور الأمريكي، سيكون للروبل قيمة حقيقية. بالطبع، لدى الناس ثقة أقل بالدولار الأمريكي، لأن الولايات المتحدة لديها ديون خطيرة".انخفض سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12.05 روبل إلى مستوى 83.95 روبل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, سعر الدولار اليوم, أخبار الروبل
خبير أمريكي يقارن آفاق الدولار والروبل ويتوصل إلى نتيجة غير متوقعة
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قارن دان كوفاليك، الأستاذ في جامعة بيتسبرغ، خلال مقابلة مع RT، الآفاق المستقبلية للدولار والروبل.
وأشار الخبير إلى أنه بسبب سياسة الولايات المتحدة، التي فرضت عقوبات على العديد من الدول، اضطرت هذه الدول إلى الانتقال إلى عملات أخرى في التسويات الدولية.
وقال كوفاليك: "إن فرض العقوبات الحالي على روسيا لن يؤدي إلا إلى تسريع هذه العملية. وكما أكرر على مر السنين، ستخرج الولايات المتحدة نفسها من الاقتصاد العالمي بفرض عقوبات، وهذا بالضبط ما يحدث أمام أعيننا".
كما لاحظ المتخصص، فإن الروبل، على عكس العملة الأمريكية، مدعوم بالذهب، مما سيعزز قيمة الأوراق النقدية الروسية، ودور الدولار سينخفض
.
وأضاف: "على عكس الدولار الأمريكي، المدعوم فقط بـ " الثقة الكاملة "في الدستور الأمريكي، سيكون للروبل قيمة حقيقية. بالطبع، لدى الناس ثقة أقل بالدولار الأمريكي، لأن الولايات المتحدة لديها ديون خطيرة".
انخفض سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي بمقدار 12.05 روبل إلى مستوى 83.95 روبل.