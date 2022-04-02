https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-روسي-يعدد-أنواع-الفاكهة-التي-تسهم-بزيادة-الوزن-1060756677.html
خبير روسي يعدد أنواع الفاكهة التي تسهم بزيادة الوزن
خبير روسي يعدد أنواع الفاكهة التي تسهم بزيادة الوزن
وجه خبير روسي تحذير للأشخاص الذين يحاولون خسارة وزن من تناول عدد من أنواع الفواكه التي تعيق ذلك. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T05:39+0000
2022-04-02T05:39+0000
2022-04-02T05:39+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102280/01/1022800187_0:53:1021:627_1920x0_80_0_0_61b483052d45dc204060c983223d3497.jpg
وتحدث البروفيسور فلاديمير خافنسون، عضو أكاديمية العلوم الروسية في مقابلة على قناة "روسيا 1" محذرا من بعض أنواع الفاكهة التي تعيق عملية خسارة الوزن.وأضاف خافنسون، قائلا: "الجلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضا. ويساعد هذا الأنسولين على تحويل الجلوكوز الزائد إلى دهون".وفي هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102280/01/1022800187_56:0:963:680_1920x0_80_0_0_ead338dba3e74275bb3aaf3eae13fb9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
خبير روسي يعدد أنواع الفاكهة التي تسهم بزيادة الوزن
تابعنا عبر
وجه خبير روسي تحذير للأشخاص الذين يحاولون خسارة وزن من تناول عدد من أنواع الفواكه التي تعيق ذلك.
وتحدث البروفيسور فلاديمير خافنسون، عضو أكاديمية العلوم الروسية في مقابلة على قناة
"روسيا 1" محذرا من بعض أنواع الفاكهة التي تعيق عملية خسارة الوزن.
وبحسب الخبير، فإن الاستهلاك المتكرر للموز والعنب والتين يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، حيث تحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من الجلوكوز.
وأضاف خافنسون، قائلا: "الجلوكوز، عندما يدخل الجسم، يسهم في إنتاج الأنسولين أيضا. ويساعد هذا الأنسولين على تحويل الجلوكوز الزائد إلى دهون".
وفي هذا الصدد، أوصى الطبيب بتوخي مزيد من الحذر بشأن هذه المنتجات والحد من استخدامها.