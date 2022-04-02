https://arabic.sputniknews.com/20220402/خبير-عملية-بيلغورود-دليل-فعلي-على-أن-الناتو-يسعى-لتهديد-الأمن-الروسي-1060773633.html

خبير: عملية بيلغورود دليل فعلي على أن الناتو يسعى لتهديد الأمن الروسي

خبير: عملية بيلغورود دليل فعلي على أن الناتو يسعى لتهديد الأمن الروسي

قال رئيس المركز الثقافي العربي الروسي، مسلم شعيتو، إن التصريحات الروسية هي رد على كل الاستفزازات التي يقوم بها حلف الناتو عبر أوكرانيا. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T13:41+0000

2022-04-02T13:41+0000

2022-04-02T13:42+0000

العالم

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060721269_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_fa7ccd0843bf42814df6fd10e0cd812b.jpg

وأوضح أن العملية التي تعرضت لها مخازن النفط في مدينة بيلغورود الروسية، هي دليل فعلي على أن حلف الناتو يسعى إلى زيادة توتير وتهديد الأمن الروسي على الحدود الغربية بمحاذاة أوكرانيا، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها روسيا هي رد وحماية طبيعية لحدودها.وأضاف شعيتو أن روسيا ستحاول جاهدة لإيقاف تمدد الناتو، لافتا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا جزء من هذه الإجراءات بما يضمن مصالح روسيا وأمنها، وتعزيز القوات وتغيير شكل تعاطيها مع الأزمات هناك ستكون رسائله واضحة للناتو تحديدا وللولايات المتحدة.ونوه إلى إن التصريحات الأمريكية حول عدم تمكن واشنطن من تقديم الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تعني أن هذه الضمانات مرفوضة من روسيا، لأنه سيكون فشلا دبلوماسيا أن يقبلوا بضمانات وترفضها روسيا، لافتا إلى أن المواجهة مع روسيا يتحاشاها الناتو وواشنطن إذا ما تدخلوا في أوكرانيا، لذا يتخذون هذا الموقف المسبق قبل التعرض لنكسة دبلوماسية.وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعزز حدودها الغربية بطريقة تضمن التكافؤ وحتى لا يفكر أحد في مهاجمتها.وأضاف في تصريحات لقناة "بيلاروس1" أن "وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس بوتين أن دول حلف الناتو يعززون قدراتهم العسكرية على حدود روسيا الغربية".وأشار إلى أن "الرئيس بوتين أصدر توجيهاته وأن وزارة الدفاع تقوم بالعمل على خطة الرد عن طريق زيادة وتعزيز قدرات روسيا العسكرية على الحدود الغربية".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/رجال-الإطفاء-يواصلون-إخماد-حريق-مستودعات-النفط-في-بيلغورود--1060766217.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, روسيا