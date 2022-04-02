https://arabic.sputniknews.com/20220402/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-الضحك-ونقص-الوزن-1060762144.html

دراسة تكشف العلاقة بين الضحك ونقص الوزن

دراسة تكشف العلاقة بين الضحك ونقص الوزن

ليس عجبا القول إن الضحك يطيل العمر، إذ تشارك نحو 80 مجموعة عضلية من الجسم كله في هذه العملية الرائعة، لذا يمكن أن يمر الضحك بتمرين بسيط. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T09:11+0000

2022-04-02T09:11+0000

2022-04-02T09:11+0000

مجتمع

الضحك

أمراض القلب والسكري والضغط

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وأفادت بوابة "التغذية الصحية" نقلا عن تجربة لعلماء من المركز الطبي بجامعة فاندربيلت، بأنه يزداد محتوى الأكسجين والإندورفين في الدم "هرمونات الفرح".وأضافت البوابة أن الباحثين كانوا مهتمين بكمية الطاقة اللازمة للضحك وللقيام بذلك، قاموا بتجميع 90 طالبا في غرفة تشبه غرفة فندق، وأجلسوهم أمام التلفزيون وعرضوا مقتطفات من أفلام مختلفة، في محاولة لإثارة رد فعل عاطفي. وفي هذا الوقت وباستخدام معدات خاصة، سجلوا علامات مختلفة، بما في ذلك كمية الأكسجين التي يستنشقها كل منهم وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يخرجونها ومعدل ضربات قلب الأشخاص، وما إلى ذلك.وقال رئيس الدراسة: "بناء على هذه البيانات، حاولنا حساب ما يحدث إذا ضحك شخص ما لمدة 10 أو 15 دقيقة في اليوم. ووجدنا أنهم سيحرقون ما يصل إلى 50 سعيرة حرارية، اعتمادا على حجم الجسم وشدة الضحك. وفقا لحساباتنا، يمكنك أن تفقد ما يصل إلى 2 كيلوغرام في السنة بهذه الطريقة إذا كنت تستمتع كل يوم. فقط اضحك بصوت عال".هل يمكن أن تموت من الضحك؟يقول الخبراء أن هذا ممكن. وفقا لدانا أبندشين، الأستاذة المساعدة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، يمكن أن يتسبب الضحك في تشنج الحنجرة، الذي يمنع تدفق الهواء إلى الرئتين، مما يؤدي إلى عدم حصول القلب على الأكسجين الكافي. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي، على سبيل المثال، إلى عدم انتظام ضربات القلب المميت- الرجفان البطيني.كما أن أولئك الذين يستمتعون أثناء الأكل معرضون لخطر الموت من الضحك. يمكن أن يدخل الطعام في القصبة الهوائية ويمنع تدفق الهواء. في مثل هذه الحالة، يمكن أن تساعد "مناورة هيمليش"، ولكن بجانب الشخص المختنق يجب أن يكون هناك شخص آخر يقوم بها.يؤكد الأستاذ في جامعة ستانفورد رونالد دولمان، بشكل عام، أن الشخص السليم ليس معرضا للموت بسبب الضحك. وفقا لـجورجي أنتونيو غيتيريس، على العكس من ذلك، في الأشخاص الأصحاء نسبيا، يقلل الضحك من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. يشير العالم إلى نتائج دراسة شارك فيها 17 ألف شخص أظهرت أن من ضحكوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

https://arabic.sputniknews.com/20211222/دراسة-تكشف-السبب-الذي-يجعل-الأطفال-يضحكون-وفي-أي-عمر--1054454655.html

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مجتمع, الضحك, أمراض القلب والسكري والضغط