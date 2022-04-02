https://arabic.sputniknews.com/20220402/دراسة-تكشف-العلاقة-بين-حليب-اللوز-وارتفاع-السكر-في-الدم-1060778846.html

دراسة تكشف العلاقة بين حليب اللوز وارتفاع السكر في الدم

دراسة تكشف العلاقة بين حليب اللوز وارتفاع السكر في الدم

كشفت دراسة طبية جديدة أن حليب اللوز، يمكن أن يوفر حماية كافية لمرضى السكر، لأنه يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T15:34+0000

2022-04-02T15:34+0000

2022-04-02T15:39+0000

مجتمع

اللوز

حليب

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أفادت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، بأن مرض السكري من التوع الثاني يتطلب إدارة يومية لدرء خطر ارتفاع مستويات السكر في الدم، مؤكدة أن الإفطار يلعب دورا أساسيا في إدارة مرض السكري.وكشفت الدراسة المشتركة بين جامعتي "غيلف" و "تورونتو" الكنديتين أن داء السكري من الصنف الثاني يعني أن البنكرياس لا تستطيع إنتاج ما يكفي من الأنسولين لتنظيم مستويات السكر في الدم، ونتيجة لذلك يتعين على المريض البحث عن وسائل بديلة للتحكم في مستويات السكر في الدم.ووفقا للدراسة، فإن شرب الحليب الغني بالبروتين في وجبة الإفطار يحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم حتى بعد الغداء.وقال الدكتور غوف: "الحليب النباتي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مثل حليب اللوز أو الصويا، يمكن أن يشكل إضافة صحية إلى نظامك الغذائي، والحقيقة أن حليب الصويا يعتبر خيارًا رائعًا؛ لأنه لا يحتوي على الكوليسترول".وأشار إلى أن الحليب يحتوي أيضًا على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية والبروتينات الكاملة، لكنه نصح الأشخاص الذين يرغبون في إدارة مستويات السكر في الدم "باختيار نوع عضوي وغير محلى"، مضيفا أن "حليب اللوز هو نتيجة إضافة الماء إلى لب اللوز، إذ لا يحتوي اللوز بشكل طبيعي على سائل مثل جوز الهند على سبيل المثال، وقد يكون مناسبًا للأفراد الذين يعانون من مرض السكري. ولكن مرة أخرى، تأكد من اختيار منتجات غير محلاة أو خالية من السكر مع إضافات كيميائية محدودة أو معدومة".

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مجتمع, اللوز, حليب