https://arabic.sputniknews.com/20220402/رئيس-الوزراء-البولندي-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-لا-تؤتي-ثمارها--1060766059.html
رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها
رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تجدي، والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:52+0000
2022-04-02T10:52+0000
2022-04-02T10:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بولندا
روسيا
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كتب مورافيكي منشورا عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا "إن العقوبات التي فرضناها على روسيا حتى الآن لا تجدي نفعها"، مضيفا "والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل الذي يعود إلى قيمته" التي كان عليها قبل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشار مورافيتسكي إلى أن "هذا يعني أن أفعالنا لم تسر بالطريقة التي أرادها القادة (الدول الغربية)".هذا وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول "غير الصديقة" بعملتها المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-التجارة-الأمريكية-تضيف-120-كيانا-من-روسيا-وبيلاروسيا-إلى-قائمة-العقوبات-1060754839.html
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عقوبات أمريكية ضد روسيا, بولندا, روسيا
رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها
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قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تجدي، والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل.
كتب مورافيكي منشورا عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا "إن العقوبات التي فرضناها على روسيا حتى الآن لا تجدي نفعها"، مضيفا "والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل الذي يعود إلى قيمته" التي كان عليها قبل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار مورافيتسكي إلى أن "هذا يعني أن أفعالنا لم تسر بالطريقة التي أرادها القادة (الدول الغربية)".
هذا وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية
، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.
وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".
ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية
وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول "غير الصديقة" بعملتها المحلية.