عربي
الدفاع التركية تعلن عن عدم وجود أي خطر يهدد السفن بعد العثور على ألغام في البحر الأسود
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220402/رئيس-الوزراء-البولندي-العقوبات-المفروضة-على-موسكو-لا-تؤتي-ثمارها--1060766059.html
رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها
رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تجدي، والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:52+0000
2022-04-02T10:52+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بولندا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_0:17:3072:1745_1920x0_80_0_0_fde83074479a042010f7e4c283b36832.jpg
كتب مورافيكي منشورا عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا "إن العقوبات التي فرضناها على روسيا حتى الآن لا تجدي نفعها"، مضيفا "والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل الذي يعود إلى قيمته" التي كان عليها قبل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشار مورافيتسكي إلى أن "هذا يعني أن أفعالنا لم تسر بالطريقة التي أرادها القادة (الدول الغربية)".هذا وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول "غير الصديقة" بعملتها المحلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/وزارة-التجارة-الأمريكية-تضيف-120-كيانا-من-روسيا-وبيلاروسيا-إلى-قائمة-العقوبات-1060754839.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0d/1046820305_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_a67d901c2c5638dce533697eb88d681b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
عقوبات أمريكية ضد روسيا, بولندا, روسيا

رئيس الوزراء البولندي: العقوبات المفروضة على موسكو لا تؤتي ثمارها

10:52 GMT 02.04.2022
© AP Photo / Julien Warnandرئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي
رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AP Photo / Julien Warnand
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي إن العقوبات الغربية ضد روسيا لا تجدي، والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل.
كتب مورافيكي منشورا عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلا "إن العقوبات التي فرضناها على روسيا حتى الآن لا تجدي نفعها"، مضيفا "والدليل على ذلك هو سعر صرف الروبل الذي يعود إلى قيمته" التي كان عليها قبل العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأشار مورافيتسكي إلى أن "هذا يعني أن أفعالنا لم تسر بالطريقة التي أرادها القادة (الدول الغربية)".
هذا وأضافت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم السبت، 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات، ضمن سلسلة العقوبات التي يفرضها الغرب خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وقالت رويترز إن أغلب الشركات التي أضيفت مؤخرا إلى قائمة العقوبات، مرتبطة بالجيش، ما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى فرض قيود على حصولها على إمدادات وسلع من الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، إن العقوبات الهائلة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها "أضرت بالعملة والاقتصاد الروسيين بشدة، ودفعت روسيا إلى الانغلاق الاقتصادي".
وأضاف المسؤول، الذي تحدث للصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته، أن القيود الصارمة على النقد الأجنبي تعني أن قيمة الروبل لم يتم تحديدها من خلال العرض والطلب.
جامعة القوات الخاصة الروسية في غوديرميس، حيث تدري بطولة الشيشان المفتوحة للرماية التكتيكية في نسختها الثامنة بين وحدات القوات العسكرية الشيشانية، الشيشان 28 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.04.2022
وزارة التجارة الأمريكية تضيف 120 كيانا من روسيا وبيلاروسيا إلى قائمة العقوبات
أمس, 23:28 GMT
وادعى أن "نشاط السوق السوداء الناشئ أظهر انخفاضا حادا في قيمة العملة، وعكس ضعف الروبل كأداة مالية"، مضيفا أنه ليس لديه أي شك بأن العقوبات "ستضعف النشاط العسكري الروسي" على الفور، حسبما نقلت "رويترز".
ومع ذلك، تظهر بيانات التداول المتاحة على مختلف المنصات – بينها غربية – أن الروبل عوض تقريبا كل خسائره في أعقاب الإعلان عن العقوبات الغربية وتعافى تماما الآن، خاصة بعد إعلان موسكو تسعير صادرات الطاقة إلى الدول "غير الصديقة" بعملتها المحلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала