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رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود
رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود
يواصل رجال الإطفاء عملهم لإخماد النار في مستودعات النفط التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:48+0000
2022-04-02T10:48+0000
روسيا
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وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، يقوم رجال الإطفاء برش الخزانات المشتعلة بمواد لإطفائها، وأضاف المراسل أنه يوجد ما لايقل عن 5 مستودعات تعرضت للحريق.هذا وصرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأنه في 1 أبريل/نيسان، دخلت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز Mi-24 المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجومًا صاروخيًا على منشأة تخزين نفط مدنية تقع في ضواحي بيلغورود. وشدد على أن "النقل المدني فقط يتم تزويده بالوقود من هذه المنشأة، وهذه الخزانات لا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية".وكان متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود.كما وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في الحريق.
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روسيا

رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود

10:48 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry / الذهاب إلى بنك الصورسيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود
سيارات الإطفاء تقوم بإطفاء حريق بمستودع للنفط في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Press-service of Russian Emergency Situations Ministry
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يواصل رجال الإطفاء عملهم لإخماد النار في مستودعات النفط التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، يقوم رجال الإطفاء برش الخزانات المشتعلة بمواد لإطفائها، وأضاف المراسل أنه يوجد ما لايقل عن 5 مستودعات تعرضت للحريق.
هذا وصرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأنه في 1 أبريل/نيسان، دخلت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز Mi-24 المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجومًا صاروخيًا على منشأة تخزين نفط مدنية تقع في ضواحي بيلغورود. وشدد على أن "النقل المدني فقط يتم تزويده بالوقود من هذه المنشأة، وهذه الخزانات لا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية".
وكان متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود.
كما وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في الحريق.
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