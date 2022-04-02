https://arabic.sputniknews.com/20220402/رجال-الإطفاء-يواصلون-إخماد-حريق-مستودعات-النفط-في-بيلغورود--1060766217.html
رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود
رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود
يواصل رجال الإطفاء عملهم لإخماد النار في مستودعات النفط التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T10:48+0000
2022-04-02T10:48+0000
2022-04-02T10:48+0000
روسيا
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وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، يقوم رجال الإطفاء برش الخزانات المشتعلة بمواد لإطفائها، وأضاف المراسل أنه يوجد ما لايقل عن 5 مستودعات تعرضت للحريق.هذا وصرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأنه في 1 أبريل/نيسان، دخلت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز Mi-24 المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجومًا صاروخيًا على منشأة تخزين نفط مدنية تقع في ضواحي بيلغورود. وشدد على أن "النقل المدني فقط يتم تزويده بالوقود من هذه المنشأة، وهذه الخزانات لا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية".وكان متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود.كما وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين في الحريق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
رجال الإطفاء يواصلون إخماد حريق مستودعات النفط في بيلغورود
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يواصل رجال الإطفاء عملهم لإخماد النار في مستودعات النفط التي تعرضت لهجوم صاروخي من قبل القوات الأوكرانية في منطقة بيلغورود.
وبحسب ما نقل مراسل "سبوتنيك"، يقوم رجال الإطفاء برش الخزانات المشتعلة بمواد لإطفائها، وأضاف المراسل أنه يوجد ما لايقل عن 5 مستودعات تعرضت للحريق.
هذا وصرح الفريق إيغور كوناشينكوف، المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، بأنه في 1 أبريل/نيسان، دخلت طائرتا هليكوبتر أوكرانيتان من طراز Mi-24 المجال الجوي الروسي على ارتفاع منخفض للغاية وشنتا هجومًا صاروخيًا على منشأة تخزين نفط مدنية تقع في ضواحي بيلغورود. وشدد على أن "النقل المدني فقط يتم تزويده بالوقود من هذه المنشأة، وهذه الخزانات لا علاقة لها بالقوات المسلحة الروسية".
وكان متحدث باسم خدمات الطوارئ الروسية قد صرح لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأنه تم إخماد حريق في ثلاثة من ستة خزانات وقود الديزل والبنزين في مستودع النفط في بيلغورود.
كما وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، بإصابة شخصين
في الحريق.