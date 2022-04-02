https://arabic.sputniknews.com/20220402/روسيا-تعزز-قدراتها-العسكرية-على-حدودها-الغربية-والأمم-المتحدة-تعلن-هدنة-مدتها-شهرين-في-اليمن-1060775336.html

روسيا تعزز قدراتها العسكرية على حدودها الغربية... والأمم المتحدة تعلن هدنة مدتها شهرين في اليمن

روسيا تعزز قدراتها العسكرية على حدودها الغربية... والأمم المتحدة تعلن هدنة مدتها شهرين في اليمن

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستعزز حدودها الغربية بطريقة تضمن التكافؤ حتى لا يفكر أحد في مهاجمتها. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T14:03+0000

2022-04-02T14:03+0000

2022-04-02T14:03+0000

راديو

عالم سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1060774283_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e2de0423e336da7ba746aab4e2721f0f.png

روسيا تعزز قدراتها العسكرية على حدودها الغربية والأمم المتحدة تعلن هدنة شهرين في اليمن روسيا تعزز قدراتها العسكرية على حدودها الغربية والأمم المتحدة تعلن هدنة شهرين في اليمن

الكرملين يؤكد أن روسيا ستعزز حدودها الغربية حتى لا يفكر أحد في مهاجمتهاوأضاف في تصريحات لقناة "بيلاروس 1" أن " وزير الدفاع الروسي أبلغ الرئيس بوتين أن دول حلف الناتو يعززون قدراتهم العسكرية على حدود روسيا الغربية".وأشار إلى أن "الرئيس بوتين أصدر توجيهاته وأن وزارة الدفاع تقوم بالعمل على خطة الرد عن طريق زيادة وتعزيز قدرات روسيا العسكرية على الحدود الغربية".وأوضح أن العملية التي تعرضت لها مخازن النفط في مدينة بيلغورود الروسية، هي دليل فعلي على أن حلف الناتو يسعى إلى زيادة توتير وتهديد الأمن الروسي على الحدود الغربية بمحاذاة أوكرانيا، مشددا على أن الإجراءات التي تتخذها روسيا هي رد وحماية طبيعية لحدودها.وأضاف شيعيتو أن روسيا ستحاول جاهدة إيقاف تمدد الناتو وإلا فإن روسيا ستتخذ إجراءات، لافتا إلى أن ما يحدث في أوكرانيا جزء من هذه الإجراءات بما يضمن مصالح روسيا وأمنها، وتعزيز القوات وتغيير شكل تعاطيها مع الأزمات هناك ستكون رسائله واضحة للناتو تحديدا وللولايات المتحدة.الأمم المتحدة تعلن توصل أطراف الصراع في اليمن لهدنة مدتها شهرينأعلنت الأمم المتحدة أن أطراف النزاع في اليمن وافقت على مقترح بشأن تمديد وقف إطلاق النار في البلاد لمدة شهرين اعتبارا، من السبت 2 ابريل نيسان، وسط ترحيب دولي بالاتفاق .وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالك، أن الهدنة "تأتي في سياق المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية للوصول إلى حل سياسي شامل، وإعلان التحالف بوقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني".وأوضحت أن الهدف من الهدنة هو توفير بيئة مواتية للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع، وليست بهدف إتاحة الفرصة لأي طرف بإعادة مجموعاته أو استئناف العمليات العسكرية.في هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي، أكرم الحاج، إن ضمانات الالتزام بالهدنة على ما يبدو هي ضمانات المبعوث الأممي فقط، لكن من جهة الأطراف الأخرى لا ضمانات وبالتالي على هذه الأطراف جميعا القبول بالمبادرة التي تحمل رؤيتها مسبقا.لكنه أشار إلى أنه بعد الهدنة ستكون الأمور أكثر تعقيدا وجدية، لأن هناك أمور عالقة ليست في مسألة البديهيات التي جاءت بها المبادرة ببنودها الواضحة.رئيس مجلس السيادة السوداني يهدد بطرد المبعوث الأممي من البلادهدد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، رئيس البعثة الدولية (يونيتامس)، بالطرد من البلاد في حال التمادي بالتدخل في الشأن السوداني.وفي كلمة خلال تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية، دعا البرهان، الممثل الأممي فولكر بيرتس، بأن "يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني".في هذا الإطار، قال عثمان الميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية، إنه ولمدة عامين لم تكن هناك تقاطعات مع عمل البعثة الأممية إلا أن الفترة الأخيرة، عندما اتبعت البعثة عملية سياسية القصد منها الوصول إلى حالة توافق سوداني بين المكونات المدنية في جانب والعسكرية في جانب آخر.وأوضح أنه كان واضحا تماما أن مجريات العملية ستسير في طريق ربما يفرض حلا سلميا متوافقا عليه من المكون المدني، لكن قد لا يرضى به المكون العسكري، ومن هنا بدأ التذمر من العملية، على حد قوله.يمكنككم متابعة المزيد عبر عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, عالم سبوتنيك, аудио