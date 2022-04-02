https://arabic.sputniknews.com/20220402/روغوزين-الولايات-المتحدة-لن-ترفع-العقوبات-عن-مؤسسات-الفضاء-الروسية-1060757984.html
روغوزين: الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن مؤسسات الفضاء الروسية
روغوزين: الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن مؤسسات الفضاء الروسية
أعلن دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على شركات الفضاء الروسية. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T06:59+0000
2022-04-02T06:59+0000
2022-04-02T06:59+0000
روسيا
دميتري روغوزين
ناسا
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وقال روغوزين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا أحد يلغي العقوبات".وقرأ رد رئيس ناسا بيل نيلسون، والذي ينص على أن ناسا ستستمر في التفاعل مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية لضمان التشغيل السلس، بما في ذلك الشركاء الروس في محطة الفضاء الدولية.وفقا لروغوزين، هذا فقط "بمعنى، رفع العقوبات".في وقت سابق، أرسلت روسكوسموس مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. وفقًا لروغوزين، كان الرد مطلوب قبل 31 مارس/آذار، وبعد ذلك كان على "روسكوسموس" أن تقرر كيفية التفاعل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, دميتري روغوزين, ناسا
روغوزين: الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن مؤسسات الفضاء الروسية
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أعلن دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روسكوسموس"، أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات المفروضة على شركات الفضاء الروسية.
وقال روغوزين على قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لا أحد يلغي العقوبات".
وقرأ رد رئيس ناسا بيل نيلسون، والذي ينص على أن ناسا ستستمر في التفاعل مع الوكالات الفيدرالية الأمريكية لضمان التشغيل السلس، بما في ذلك الشركاء الروس في محطة الفضاء الدولية.
وفقا لروغوزين، هذا فقط "بمعنى، رفع العقوبات".
في وقت سابق، أرسلت روسكوسموس مطالب مكتوبة لرفع العقوبات غير القانونية التي فرضتها
وكالة ناسا الحكومية ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية. وفقًا لروغوزين، كان الرد مطلوب قبل 31 مارس/آذار، وبعد ذلك كان على "روسكوسموس" أن تقرر كيفية التفاعل مع الشركاء في محطة الفضاء الدولية.