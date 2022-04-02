https://arabic.sputniknews.com/20220402/زيلينسكي-في-مقابلة-تلفزيونية-أوكرانيا-لن-تقبل-أي-نتيجة-بخلاف-النصر-1060758265.html

زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية: أوكرانيا لن تقبل أي نتيجة بخلاف النصر

زيلينسكي في مقابلة تلفزيونية: أوكرانيا لن تقبل أي نتيجة بخلاف النصر

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا لن تقبل أي نتيجة بخلاف الانتصار. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T07:09+0000

2022-04-02T07:09+0000

2022-04-02T07:09+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

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ففي مقابلة تلفزيونية مع برنامج Special Report، على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أجاب زيلينسكي، حول كيف ستنتهي الحرب، ليجيب قائلا: "النصر هو النتيجة الوحيدة التي نقبلها".وتابع قائلا: "انتصار الحقيقة يعني انتصار أوكرانيا والأوكرانيين.السؤال هو متى ستنتهي. هذا سؤال عميق. إنه سؤال مؤلم. إلى جانب النصر، لن يقبل الشعب الأوكراني أي نتيجة".وفي سؤال حول استعداد زيلينسكي للموافقة على اتفاق سلام وإمكانية التنازل عن أراضي أوكرانية لروسيا، أجاب زيلينسكي، قائلا: "نحن لا نتاجر في أراضينا. ومسألة وحدة الأراضي والسيادة خارج المناقشة".وأضاف أن بلاده تبحث عن التزامات من "الدول الرائدة" بأن أمن أوكرانيا سيتم حمايته من خلال معاهدة إذا كانت ستوافق على خفض التصعيد مع روسيا وكرر اعتقاده بأن أوكرانيا ستكون إضافة مفيدة لحلف شمال الأطلسي.وأضاف الرئيس الأوكراني أنه تحدث مع الرئيس بايدن وأخبره أنه "يود أن يرى الولايات المتحدة مدرجة في اتفاقية أمنية من شأنها أن توفر دعما طويل الأجل لأوكرانيا لمعالجة احتمال غزو روسيا مرة أخرى في المستقبل"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تدرس هذا الاقتراح". وعندما سئل عما يريد بوتين أن يكسبه من هذا الصراع، قال زيلينسكي إن بوتين يريد كل ما سيقدمه الغرب له، قائلا: "كلما أعطيتهم أكثر زادت شهيتهم"، مضيفًا أن "بوتين سيواصل عدوانه في أوروبا خارج أوكرانيا" وسيحصل على ما يريد "ما لم يتم إيقافه" الآن. وفي سؤال حول اتهامات المسؤولين الروس بأن أوكرانيا هاجمت مستودعًا للنفط داخل روسيا باستخدام طائرات الهليكوبتر. أجاب زيلينسكي: "أنا آسف لأنني لا أناقش أيًا من أوامري كقائد أعلى. هناك أشياء أشاركها فقط مع القوات المسلحة لأوكرانيا وعندما يتحدثون معي". وتابع زيلينسكي: "ما يهمنا هو أن تعرف أنت والعالم كله أننا دولة في حالة حرب. لقد تعرضنا للهجوم. هذا هو ما يهم. هذه هي أكبر مأساة. واليوم، لسماع تلك التقارير عن شيء ما يحدث في مكان ما، انفجر شيء ما أثناء وجود حرب في أوكرانيا - بصراحة، ليس من الاحتراف الحديث عن ذلك. لقد احتلوا أراضينا. لقد هاجمونا. هذه الحرب مستمرة لمدة 8 سنوات، لذا مهما حدث في موقف معين يصعب علي التعليق". وأضاف زيلينسكي أن جيشه لا يريد سترات واقية من الرصاص وخوذات خاصة لكنه يفضل الأسلحة الثقيلة. قائلا: "فقط أعطونا صواريخ، أعطونا طائرات، لا يمكنك أن تعطينا إف -18 أو إف -19 أو أيًا كان ما لديك أعطني شيئا للدفاع عن بلدي".

https://arabic.sputniknews.com/20220402/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعمل-على-نقل-دبابات-سوفيتية-الصنع-إلى-أوكرانيا-1060755589.html

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