https://arabic.sputniknews.com/20220402/زيلينسكي-يتحدث-عن-وساطة-تركية-لإجلاء-المدنيين-والجنود-من-ماريوبول-1060757821.html

زيلينسكي يتحدث عن وساطة تركية لإجلاء المدنيين والجنود من ماريوبول

زيلينسكي يتحدث عن وساطة تركية لإجلاء المدنيين والجنود من ماريوبول

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك محادثات تتم الآن مع تركيا من أجل التوسط في عملية لإجلاء المدنيين والجنود من مدينة ماريوبول. 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T06:54+0000

2022-04-02T06:54+0000

2022-04-02T06:55+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059682621_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_e4cb27efb472f540290c63878a829fca.jpg

وحسب وكالة الأناضول التركية، قال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "نجري محادثات مع تركيا للعمل كوسيط في هذه القضية، آمل أن أتمكن من تقديم معلومات أكثر تفصيلاً قريبًا".وفيما لفت الرئيس الأوكراني إلى أن الوضع الإنساني في ماريوبول قد وصل إلى مرحلة حرجة، فقد أكد أنه تم إجلاء ما مجموعه "6 آلاف و266 مدنياً من المدن في هذه المناطق، أمس الجمعة"، كاشفا عن اجتماع منفصل تم عقده بخصوص نقل الجرحى والقتلى من المدينة.وكشف الرئيس الأوكراني أن "الجنود الروس بدأوا الانسحاب من الولايات الشمالية لكن روسيا تحشد قواتها في المنطقة الشرقية وتستعد لهجمات قوية جديدة".ونشر قاديروف، على صفحته في "تلغرام"، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المئة من النازيين.. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من القصف والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس/آذار 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/زيلينسكي-يزعم-بوجود-قتلى-مستشفى-ماريوبول-بعد-أن-حوله-متطرفون-لمنشأة-عسكرية-1059722215.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا