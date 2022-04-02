https://arabic.sputniknews.com/20220402/زيلينسكي-يتحدث-عن-وساطة-تركية-لإجلاء-المدنيين-والجنود-من-ماريوبول-1060757821.html
زيلينسكي يتحدث عن وساطة تركية لإجلاء المدنيين والجنود من ماريوبول
زيلينسكي يتحدث عن وساطة تركية لإجلاء المدنيين والجنود من ماريوبول
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك محادثات تتم الآن مع تركيا من أجل التوسط في عملية لإجلاء المدنيين والجنود من مدينة ماريوبول. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T06:54+0000
2022-04-02T06:54+0000
2022-04-02T06:55+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وحسب وكالة الأناضول التركية، قال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "نجري محادثات مع تركيا للعمل كوسيط في هذه القضية، آمل أن أتمكن من تقديم معلومات أكثر تفصيلاً قريبًا".وفيما لفت الرئيس الأوكراني إلى أن الوضع الإنساني في ماريوبول قد وصل إلى مرحلة حرجة، فقد أكد أنه تم إجلاء ما مجموعه "6 آلاف و266 مدنياً من المدن في هذه المناطق، أمس الجمعة"، كاشفا عن اجتماع منفصل تم عقده بخصوص نقل الجرحى والقتلى من المدينة.وكشف الرئيس الأوكراني أن "الجنود الروس بدأوا الانسحاب من الولايات الشمالية لكن روسيا تحشد قواتها في المنطقة الشرقية وتستعد لهجمات قوية جديدة".ونشر قاديروف، على صفحته في "تلغرام"، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المئة من النازيين.. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من القصف والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس/آذار 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/زيلينسكي-يزعم-بوجود-قتلى-مستشفى-ماريوبول-بعد-أن-حوله-متطرفون-لمنشأة-عسكرية-1059722215.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي يتحدث عن وساطة تركية لإجلاء المدنيين والجنود من ماريوبول
06:54 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 06:55 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك محادثات تتم الآن مع تركيا من أجل التوسط في عملية لإجلاء المدنيين والجنود من مدينة ماريوبول.
وحسب وكالة الأناضول
التركية، قال زيلينسكي في رسالة عبر الفيديو: "نجري محادثات مع تركيا للعمل كوسيط في هذه القضية، آمل أن أتمكن من تقديم معلومات أكثر تفصيلاً قريبًا".
وفيما لفت الرئيس الأوكراني إلى أن الوضع الإنساني في ماريوبول
قد وصل إلى مرحلة حرجة، فقد أكد أنه تم إجلاء ما مجموعه "6 آلاف و266 مدنياً من المدن في هذه المناطق، أمس الجمعة"، كاشفا عن اجتماع منفصل تم عقده بخصوص نقل الجرحى والقتلى من المدينة.
وأوضح زيلينسكي أنه تم فتح ممرات للمساعدات الإنسانية في مناطق دونيتسك، ولوغانسك، وزابوروجيا.
وكشف الرئيس الأوكراني أن "الجنود الروس بدأوا الانسحاب من الولايات الشمالية
لكن روسيا تحشد قواتها في المنطقة الشرقية وتستعد لهجمات قوية جديدة".
وكان الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، قد أعلن الخميس الماضي، عن تحرير مدينة ماريوبول بشكل شبه كامل، لتعود الحياة إلى طبيعتها في المدينة.
ونشر قاديروف، على صفحته في "تلغرام"، منشورا جاء فيه: "ماريوبول قد تحررت بالفعل بنسبة 90-95 في المئة من النازيين.. تعود الحياة تدريجياً إلى أراضي المدينة الخالية منهم. ينزل الناس إلى الشوارع من ملاجئهم، متعبين من القصف والجوع. بل إن البعض يقودون سياراتهم، وهناك أيضًا من غيروا رأيهم بشأن الذهاب إلى روستوف وعادوا إلى ماريوبول بوسائل النقل الخاصة".
يذكر أنه عندما تم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك في 2014، كانت ماريوبول
، التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة، ثاني أكبر مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك. ومع ذلك، في يونيو/حزيران من العام نفسه، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة عليها. في 7 مارس/آذار 2022، قال ألكسندر سيميونوف، نائب قائد كتيبة فوستوك في الجمهورية، إن المدينة محاصرة، وأن تطهير بعض المناطق قد بدأ.