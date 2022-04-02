https://arabic.sputniknews.com/20220402/سيناتور-روسي-الولايات-المتحدة-أصبحت-شريكا-غير-موثوق-به-1060771578.html

سيناتور روسي: الولايات المتحدة أصبحت شريكا غير موثوق به

سيناتور روسي: الولايات المتحدة أصبحت شريكا غير موثوق به

صرح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الفيدرالية الروسي، فيكتور بونداريف، أن واشنطن تكتسب مكانة الشريك غير الموثوق به، وهذا يؤثر أيضًا على علاقات الولايات المتحدة مع... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T13:00+0000

2022-04-02T13:00+0000

2022-04-02T13:00+0000

العالم

روسيا

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وقال بونداريف عبر قناته على تيليغرام : "انطلقت واشنطن في طريق زلق عندما قررت أن تصبح أحد أطراف الصراع الذي تكون فيه روسيا هي الجانب الآخر. ولكن روسيا من حيث قوتها ليست يوغوسلافيا سابقا ولا العراق ولا سوريا، ولا حتى أفغانستان".ووفقًا له، من الواضح أنه على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ساءت العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.ومن بين أبرز أسباب التوتر، أشار السيناتور إلى إحجام السعودية والإمارات عن زيادة إنتاج النفط على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والولايات المتحدة، فضلاً عن قضية "إدانة" العملية العسكرية الخاصة لروسيا، حيث تعتبر إدارة جو بايدن أن إدانة دول الخليج العربية لموسكو "لم يتم التعبير عنها بشكل كافٍ، والتي عُرضت على نفسها ذات مرة لإيجاد "حلول إقليمية" في حالات الصراع المختلفة في الشرق الأوسط.وفي رأيه، فإن عدم رغبة إدارة بايدن في الرد بشكل حاسم على الهجمات الصاروخية المستمرة على السعودية والإمارات من قبل الحوثيين اليمنيين ورغبتها في توقيع اتفاق نووي جديد مع طهران هي أيضًا عوامل أثرت في فتور العلاقات بين الولايات المتحدة ودول الخليج العربية.وقال إن "الإمارات العربية المتحدة غير راضية عن التأخير في تسليم مقاتلات F-35 الأمريكية، وكذلك المفاوضات الجارية بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة".ووفقا له "الولايات المتحدة تحتل تدريجيا وبثبات مكانة الشريك غير الموثوق به، وبالتالي فإن هذا الوضع سيزداد سوءا ويؤدي إلى حقيقة أن العالم سوف يفهم حقيقة "الملك المزيف".

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العالم, روسيا