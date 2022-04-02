https://arabic.sputniknews.com/20220402/صحيفة-ألمانية-أعضاء-الحكومة-يزيدون-رواتبهم-في-الوقت-الذي-يحثون-فيه-الألمان-على-شد-الأحزمة-1060769428.html

صحيفة ألمانية: أعضاء الحكومة يزيدون رواتبهم في الوقت الذي يحثون فيه الألمان على شد الأحزمة

صحيفة ألمانية: أعضاء الحكومة يزيدون رواتبهم في الوقت الذي يحثون فيه الألمان على شد الأحزمة

كتبت صحيفة "DWN" الألمانية: في الوقت الذي يحذر فيه وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك وغيره من كبار السياسيين، السكان من انخفاض كبير في الرفاهية، ويحثون... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T12:11+0000

2022-04-02T12:11+0000

2022-04-02T12:11+0000

روسيا

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اقتصاد

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وأكدت الصحيفة أنه اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان 2022، سيحصل أعضاء الحكومة الألمانية على زيادة في الرواتب تختلف بين وزير وآخر.وأشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تثير هذه الأخبار غضب العديد من دافعي الضرائب الألمان، وأضاف المقال: "في خضم الأزمة، يقوم المستشار الألماني أولاف شولتز ووزرائه بزيادة رواتبهم. اعتبارًا من 1 أبريل سترتفع رواتب أعضاء الحكومة بنسبة 1.8%".ستؤثر الزيادة في الرواتب أيضًا على مزايا المعاش التقاعدي لأنجيلا ميركل وجيرهارد شرودر. حاليًا، يتلقى كل عضو من أعضاء الحكومة البالغ عددهم 700 تقريبًا ما متوسطه 15000 يورو شهريًا، بما في ذلك جميع التعويضات ومبلغ إجمالي لجميع النفقات.في غضون ذلك، يتحدث وزير الاقتصاد روبرت هابيك عن "أوقات عصيبة" ويستعد لـ "انخفاض هائل في الرفاهية". وقال هابيك: "يجب أن يقال ذلك بوضوح شديد: وقال أوليفر كريشر، المتحدث باسم "حزب الخضر"، إن الأزمة الأوكرانية كلفت ألمانيا "الازدهار". خلال هذه الأزمة، سيتعين علينا التحدث عن تقليل الاستهلاك، وقد أوضح الوزير حابك أمس أنه "حان الوقت الذي يجب علينا فيه كدولة القيام بشيء ما، حيث يتعين علينا تقليل استهلاك الغاز لتقليل الاستهلاك الكلي للطاقة، وأضاف: "بالطبع، يمكن لكل منا أن يفعل شيئًا لتقليل استهلاك الطاقة".وقال وزير المالية كريستيان ليندنر: "إذا كان على بلدنا أن يدفع أكثر لاستيراد المواد الخام، مثل النفط، فإننا ككل سنصبح أفقر. ستكون الدولة قادرة على تخفيف العواقب لفترة من الوقت. يمكننا موازنة الوضع من وجهة نظر اجتماعية. لكن الدولة الألمانية، لن تكون قادرة على تعويض خسارة الثروة الوطنية بسبب التضخم على المدى الطويل".ومع ذلك، وفقًا للصحيفة، أصبحت الحياة في ألمانيا الآن أغلى بكثير من ذي قبل. في مارس الماضي، قفز التضخم إلى 7.3%، وهو أعلى مستوى في 40 عامًا.إذا استمر هذا الوضع، فسيواجه الألمان خسارة تزيد عن 3000 يورو من القوة الشرائية للفرد هذا العام، وفقًا للصحيفة.

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