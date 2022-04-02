https://arabic.sputniknews.com/20220402/صحيفة-الولايات-المتحدة-تعمل-على-نقل-دبابات-سوفيتية-الصنع-إلى-أوكرانيا-1060755589.html
صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا
صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا
نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في دونباس. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T02:20+0000
2022-04-02T02:20+0000
2022-04-02T02:20+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار العالم الآن
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ونقلت الصحيفة عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا، فيما رفضالمسؤول الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها.وترى الصحيفة أن وصول تلك الدبابات قد يكون إشارة لمرحلة جديدة في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ خمسة أسابيع حققت خلالها روسيا تفوقا ملحوظا.وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بانضمام مجموعة جديدة من آليات الجيش الأوكراني إلى غنائم القوات الروسية التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يشن نظام الحكم الأوكراني حربا عليهم منذ عام 2014.وتضم المجموعة أربع دبابات من طراز "تي-64بي في". وغنمتها إحدى وحدات القوات الخاصة الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا بعدما تركها جنودها الذين لاذوا بالفرار عندما اقتربت القوات الروسية من مواقعهم.وترك جنود الجيش الأوكراني دباباتهم لمجموعة من العسكريين الروس الذين توجهوا إلى الطريق الذي يربط مدينة تشيرنيغوف بمدينة غوميل البيلاروسية في مهمة السيطرة على هذا الطريق الذي يشكل ممرا هاما لنقل ما يحتاجه منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال أحد العسكريين الروس للصحفيين إنهم أنجزوا المهمة المطروحة عليهم.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
صحيفة: الولايات المتحدة تعمل على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا
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نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها على نقل دبابات سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا لتعزيز دفاعاتها في دونباس.
ونقلت الصحيفة
عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه إن عمليات النقل التي طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ستبدأ قريبا، فيما رفضالمسؤول الكشف عن عدد الدبابات التي سيتم إرسالها.
وترى الصحيفة أن وصول تلك الدبابات قد يكون إشارة لمرحلة جديدة في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ خمسة أسابيع حققت خلالها روسيا تفوقا ملحوظا.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بانضمام مجموعة جديدة من آليات الجيش الأوكراني إلى غنائم القوات الروسية
التي تواصل عمليتها العسكرية الهادفة إلى توفير الحماية لسكان منطقة دونباس الذين يشن نظام الحكم الأوكراني حربا عليهم منذ عام 2014.
وتضم المجموعة أربع دبابات من طراز "تي-64بي في". وغنمتها إحدى وحدات القوات الخاصة الروسية في مقاطعة تشيرنيغوف شمالي أوكرانيا بعدما تركها جنودها الذين لاذوا بالفرار عندما اقتربت القوات الروسية من مواقعهم.
وترك جنود الجيش الأوكراني دباباتهم لمجموعة من العسكريين الروس الذين توجهوا إلى الطريق الذي يربط مدينة تشيرنيغوف بمدينة غوميل البيلاروسية في مهمة السيطرة على هذا الطريق الذي يشكل ممرا هاما لنقل ما يحتاجه منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال
أحد العسكريين الروس للصحفيين إنهم أنجزوا المهمة المطروحة عليهم.