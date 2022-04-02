https://arabic.sputniknews.com/20220402/طالبان-تهنئ-الشعب-الأفغاني-بحلول-شهر-رمضان-1060759305.html
"طالبان" تهنئ الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان
"طالبان" تهنئ الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان
هنأ المتحدث باسم حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانسان، ذبيح الله مجاهد، الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:28+0000
2022-04-02T07:28+0000
2022-04-02T07:28+0000
العالم
افغانستان
رمضان
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وفقا لما ذكره ذبيح الله مجاهد، فقد تمت الموافقة على التاريخ والوقت بالضبط من قبل رئيس المحكمة العليا، الذي يرأس لجنة الملف الشخصي "لرصد القمر".كما أعلن أن وزارة العمل والحماية الاجتماعية وافقت على تحديد ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 8:00 إلى الساعة 13:00، بما في ذلك أيام الخميس. وأضاف أن الجدول مختلف بشرط تخفيض ساعات العمل ومراعاة خصوصياته له الحق في اختيار تقديم الخدمات والنشر والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي والرعاية الصحية، وكذلك جميع المؤسسات التي تعمل بشكل دائم.هذا وأعلنت العديد من الدول الإسلامية اليوم السبت أول شهر رمضان على غرار السعودية والإمارات والجزائر، فيما أكدت بعض الدول تعذر رؤية الهلال أمس الجمعة وبالتالي سيكون أول أيام الصيام لديهم يوم غد الأحد.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/مدينة-بنغازي-الليبية-تتزين-بالسلة-الرمضانية-والأعمال-الخيرية-صور-1060754552.html
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العالم, افغانستان, رمضان
"طالبان" تهنئ الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان
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هنأ المتحدث باسم حركة "طالبان" الحاكمة في أفغانسان، ذبيح الله مجاهد، الشعب الأفغاني بحلول شهر رمضان.
وفقا لما ذكره ذبيح الله مجاهد، فقد تمت الموافقة على التاريخ والوقت بالضبط من قبل رئيس المحكمة العليا، الذي يرأس لجنة الملف الشخصي "لرصد القمر".
كما أعلن أن وزارة العمل والحماية الاجتماعية وافقت على تحديد ساعات العمل في شهر رمضان من الساعة 8:00 إلى الساعة 13:00، بما في ذلك أيام الخميس. وأضاف أن الجدول مختلف بشرط تخفيض ساعات العمل ومراعاة خصوصياته له الحق في اختيار تقديم الخدمات والنشر والتعليم، بما في ذلك التعليم العالي والرعاية الصحية، وكذلك جميع المؤسسات التي تعمل بشكل دائم.
هذا وأعلنت العديد من الدول الإسلامية اليوم السبت أول شهر رمضان على غرار السعودية والإمارات والجزائر، فيما أكدت بعض الدول تعذر رؤية الهلال أمس الجمعة وبالتالي سيكون أول أيام الصيام لديهم يوم غد الأحد.