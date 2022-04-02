https://arabic.sputniknews.com/20220402/طبيبة-نفسية-تخبر-كيف-يمكن-ملاحظة-التوحد-عند-الطفل-1060763513.html

طبيبة نفسية تخبر كيف يمكن ملاحظة التوحد عند الطفل

طبيبة نفسية تخبر كيف يمكن ملاحظة التوحد عند الطفل

اليوم يحتفل العالم بيوم التوعية بالتوحد. أخبرت إيلغيزا إسماغيلوفا، الطبيبة النفسية في مستشفى الطب النفسي الجمهوري في تتارستان، إنفورم تتار عن أعراض التوحد لدى... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T09:48+0000

2022-04-02T09:48+0000

2022-04-02T09:48+0000

علوم

مجتمع

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وأوضحت أن أسباب التوحد غامضة للغاية.وقالت: "يلعب العامل الوراثي دورًا مهمًا، على الرغم من أن الاضطرابات العضوية للجهاز العصبي المركزي أثناء نمو الجنين وأثناء الولادة وفي الطفولة المبكرة لها أيضًا تأثير خطير. غالبًا ما يتم الجمع بين هذه العوامل. في بعض الأحيان يكون التوحد نتيجة لمرض سابق، وأحيانًا بسب حالة مرضية".لوقاية الرضيع من المرض، تحتاج والدته إلى الاهتمام بصحتها بشكل عام وأثناء الحمل بشكل خاص.وأكدت الطبيبة أن أولى سمات التوحد تظهر عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 2-2.5 عامًا وتؤثر على النفس.وقالت: "بداية، يلاحظ تغير في قدرة الطفل على التفاعل الاجتماعي، وتغير في السلوك والنشاط".أيضًا، قد يشك البالغون في التوحد إذا كان الطفل غير مهتم بالألعاب أو يلعب بشكل مختلف عن الأطفال الآخرين، على سبيل المثال، يضع الأشياء في صف، أو يدور عجلات السيارات أو أجزاء من ألعاب التركيب بدلاً من تحريك السيارة أوالبناء، ويكون الطفل مشغول جدًا في وظيفته؛ يمكنه أيضًا أن يعطي انطباعًا بأنه طفل مفرط النشاط وسيء الأدب وشرير وغير صبور. وفي الكلام، قد تتكرر العبارات المحفوظة من الرسوم المتحركة أو كلمات الآخرين؛ يكون هناك تكرار للحركات في السلوك - الجري في دائرة، والتأرجح، والدوران، والمشي والركض على رؤوس الأصابع، والتلويح وتحريك الأيدي أمام العينين.وأشارت إلى أن الطبيب النفسي هو الذي يقوم بالتشخيص الدقيق، ويصف العلاج، ويراقب أيضًا نمو الطفل وإعادة تأهيله.وأكدت أن "فعالية العلاج وإعادة التأهيل تتحقق من خلال تقديم المساعدة الشاملة، مع إشراك المتخصصين في مختلف المجالات: الأطباء النفسيين، وعلماء النفس، وعلماء النفس العصبي، وأختصاصيي أمراض النطق، ومعالجي النطق".واختتمت قائلة إن الاكتشاف المبكر للتوحد وبدء العلاج المناسب للطفل في الوقت المناسب يؤثر بشكل مباشر على نمو الطفل، ويساعد في تقليل شدة الأعراض.

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علوم, مجتمع