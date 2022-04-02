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طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو
طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو
أثار طفل رضيع تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع، غضبا عارما بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:11+0000
2022-04-02T07:11+0000
السعودية
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ورصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في السعودية، الطفل وهو تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على مواقع التواصل، أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات، ثم يتجه ليبحث عن منزل أسرته كي يعيده.وعبر العديد من نشطاء الإنترنت عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، ووصفوا الموقف بـ"اللحظات المرعبة".وأكدوا أن العائلة مسؤولة عن سلامة الطفل، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم.ولفتوا إلى أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للطفل الرضيع.
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السعودية, منوعات, مجتمع

طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو

07:11 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINEالرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / FAYEZ NURELDINE
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أثار طفل رضيع تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع، غضبا عارما بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في السعودية، الطفل وهو تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.
كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على مواقع التواصل، أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات، ثم يتجه ليبحث عن منزل أسرته كي يعيده.
وعبر العديد من نشطاء الإنترنت عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، ووصفوا الموقف بـ"اللحظات المرعبة".
وأكدوا أن العائلة مسؤولة عن سلامة الطفل، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.
كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم.
ولفتوا إلى أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للطفل الرضيع.
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