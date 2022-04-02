https://arabic.sputniknews.com/20220402/طفل-رضيع-يحبو-وحيدا-وسط-الشارع-يثير-غضبا-في-السعودية-فيديو-1060758600.html
طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو
طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو
أثار طفل رضيع تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع، غضبا عارما بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:11+0000
2022-04-02T07:11+0000
2022-04-02T07:11+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
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ورصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في السعودية، الطفل وهو تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على مواقع التواصل، أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات، ثم يتجه ليبحث عن منزل أسرته كي يعيده.وعبر العديد من نشطاء الإنترنت عن صدمتهم من خروج طفل بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، ووصفوا الموقف بـ"اللحظات المرعبة".وأكدوا أن العائلة مسؤولة عن سلامة الطفل، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم.ولفتوا إلى أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للطفل الرضيع.
السعودية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, منوعات, مجتمع
طفل رضيع يحبو وحيدا وسط الشارع يثير غضبا في السعودية... فيديو
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أثار طفل رضيع تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع، غضبا عارما بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورصدت كاميرا مراقبة في أحد الشوارع في السعودية
، الطفل وهو تسلل وحيدا من منزل أهله، ليحبو وسط الشارع.
كما وثق الفيديو الذي انتشر بين السعوديين على مواقع التواصل، أحد الأشخاص ينزل من سيارته، ويحمله، قبل أن تدهسه إحدى السيارات، ثم يتجه ليبحث عن منزل أسرته كي يعيده.
وعبر العديد من نشطاء الإنترنت عن صدمتهم من خروج طفل
بهذا العمر إلى الشارع دون علم أسرته، ووصفوا الموقف بـ"اللحظات المرعبة".
وأكدوا أن العائلة مسؤولة عن سلامة الطفل، وعن وجوب عدم فتح أبواب المنزل دون مراقبة.
كما شن آخرون موجة انتقادات، معبرين عن استيائهم من هذا الإهمال غير المسبوق، وفق تعبيرهم.
ولفتوا إلى أن "سيناريو الدهس" ربما كان أبسط المآسي المتوقعة لهذه الحادثة، ناهيك عن الخطف أو نهش كلاب شاردة للطفل الرضيع.