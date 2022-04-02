https://arabic.sputniknews.com/20220402/علييف-أذربيجان-تعتزم-زيادة-إمدادات-الغاز-إلى-إيطاليا-هذا-العام--1060767466.html
علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام
علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عزمه زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:19+0000
2022-04-02T11:19+0000
2022-04-02T11:19+0000
إلهام علييف
أخبار أذربيجان
إيطاليا
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جاء تصريح رئيس الدولة في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حسبما نقلت الخدمة الصحفية لعلييف.وأضاف الرئيس الأذربيجاني إنه سيتم، يوم السبت، وضع أسس الجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو.
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سبوتنيك عربي
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إلهام علييف, أخبار أذربيجان, إيطاليا
علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام
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أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عزمه زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام.
جاء تصريح رئيس الدولة في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حسبما نقلت الخدمة الصحفية لعلييف.
وقال علييف: "مع الانتهاء من مشروع خط الغاز الجنوبي، أصبحت أذربيجان موردًا مهمًا للغاز (لإيطاليا)، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث إمدادات الغاز. إذا كانت هناك إمكانية للمضي قدمًا، فسنقوم بالطبع بفعل ذلك. كما أنني مسرور جدًا بأننا قدمنا العام الماضي 7 مليارات متر مكعب من الغاز، هذا العام سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير".
وأضاف الرئيس الأذربيجاني إنه سيتم، يوم السبت، وضع أسس الجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو.