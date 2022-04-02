عربي
لجنة التحقيق الفيدرالية: المروحيتان الأوكرانيتان استهدفتا خزانات الوقود بـ4 صواريخ على الأقل
https://arabic.sputniknews.com/20220402/علييف-أذربيجان-تعتزم-زيادة-إمدادات-الغاز-إلى-إيطاليا-هذا-العام--1060767466.html
علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام
علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عزمه زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T11:19+0000
2022-04-02T11:19+0000
إلهام علييف
أخبار أذربيجان
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103506/73/1035067370_0:212:2887:1836_1920x0_80_0_0_e164b0ec2f84dcc97ae04ea742264765.jpg
جاء تصريح رئيس الدولة في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حسبما نقلت الخدمة الصحفية لعلييف.وأضاف الرئيس الأذربيجاني إنه سيتم، يوم السبت، وضع أسس الجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو.
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103506/73/1035067370_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_6d5052940325c4b9d444042acf07ea32.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إلهام علييف, أخبار أذربيجان, إيطاليا

علييف: أذربيجان تعتزم زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام

11:19 GMT 02.04.2022
© Sputnik . Alexey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأذربيجاني إلهام علييف
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© Sputnik . Alexey Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عزمه زيادة إمدادات الغاز إلى إيطاليا هذا العام.
جاء تصريح رئيس الدولة في لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، حسبما نقلت الخدمة الصحفية لعلييف.

وقال علييف: "مع الانتهاء من مشروع خط الغاز الجنوبي، أصبحت أذربيجان موردًا مهمًا للغاز (لإيطاليا)، وتحتل المرتبة الثالثة من حيث إمدادات الغاز. إذا كانت هناك إمكانية للمضي قدمًا، فسنقوم بالطبع بفعل ذلك. كما أنني مسرور جدًا بأننا قدمنا ​​العام الماضي 7 مليارات متر مكعب من الغاز، هذا العام سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني إنه سيتم، يوم السبت، وضع أسس الجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала