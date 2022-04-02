https://arabic.sputniknews.com/20220402/عمران-خان-التحرك-لعزلي-محاولة-لتغيير-النظام-بدعم-من-الولايات-المتحدة-1060777977.html
عمران خان: التحرك لعزلي محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة
عمران خان: التحرك لعزلي محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، أن خطوة التصويت للإطاحة به هي محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:10+0000
2022-04-02T15:10+0000
2022-04-02T15:10+0000
العالم
باكستان
لائحة اتهام
واشنطن
الإطاحة
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وقال عمران خان لمجموعة من الصحفيين الأجانب "التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية"، وفق وكالة "رويترز".في غضون ذلك، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في مؤتمر أمني في إسلام أباد، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن "نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا".وتابع باجوا، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوثيقة مع الصين الحليف القديم لباكستان، "نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر". هذا وأعلنت الحكومة الباكستانية، أمس الجمعة، أنها أرسلت مذكرة رسمية إلى البعثة الأمريكية في إسلام أباد، للاحتجاج على ما وصفه "تدخل واشنطن في شؤون البلاد".وصرح خان في مقابلة مع قناة "إيه آر واي" التلفزيونية المحلية: "لقد قدمنا خطوة للسفارة الأمريكية"، في إشارة منه إلى مذكرة دبلوماسية حول ما وصفه بمؤامرة أجنبية للإطاحة به من السلطة، وفقا لوكالة "رويترز".وبحسب تقارير إعلامية، قال خان إن الولايات المتحدة هددته بعزله عن السلطة وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة.وكان تحالف من أحزاب المعارضة قد قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.وبموجب الدستور يتعين على رئيس البرلمان عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.
https://arabic.sputniknews.com/20220401/حكومة-باكستان-ترسل-مذكرة-رسمية-إلى-أمريكا-احتجاجا-على-التدخل-في-شؤونها-1060744102.html
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العالم, باكستان, لائحة اتهام, واشنطن, الإطاحة
عمران خان: التحرك لعزلي محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم السبت، أن خطوة التصويت للإطاحة به هي محاولة لتغيير النظام بدعم من الولايات المتحدة.
وقال عمران خان لمجموعة من الصحفيين الأجانب "التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية"، وفق وكالة "رويترز".
في غضون ذلك، قال قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، في مؤتمر أمني في إسلام أباد، اليوم السبت، إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها مع واشنطن "نشترك في تاريخ طويل من العلاقات الممتازة والاستراتيجية مع الولايات المتحدة التي تظل أكبر سوق تصدير لنا".
وتابع باجوا، مشيرا إلى العلاقات الدبلوماسية والتجارية الوثيقة مع الصين الحليف القديم لباكستان، "نسعى لتوسيع علاقاتنا مع كلا البلدين دون التأثير على علاقتنا مع الآخر".
هذا وأعلنت الحكومة الباكستانية، أمس الجمعة، أنها أرسلت مذكرة رسمية إلى البعثة الأمريكية في إسلام أباد، للاحتجاج على ما وصفه "تدخل واشنطن في شؤون البلاد".
وصرح خان في مقابلة مع قناة "إيه آر واي" التلفزيونية المحلية: "لقد قدمنا خطوة للسفارة الأمريكية"، في إشارة منه إلى مذكرة دبلوماسية حول ما وصفه بمؤامرة أجنبية للإطاحة به من السلطة، وفقا لوكالة "رويترز".
وبحسب تقارير إعلامية، قال خان إن الولايات المتحدة هددته بعزله عن السلطة وتسعى إلى إقالته من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة من المقرر إجراؤه في الأيام المقبلة.
وكان تحالف من أحزاب المعارضة قد قدم طلبا بسحب الثقة من خان في وقت سابق هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه مما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد المسلح نوويا.
وبموجب الدستور يتعين على رئيس البرلمان عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة وتنتهي المهلة يوم الاثنين.