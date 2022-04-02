https://arabic.sputniknews.com/20220402/عمل-خيري-يجمع-الشاب-خالد-ومحمد-منير-خلال-شهر-رمضان-1060774509.html
عمل خيري يجمع الشاب خالد ومحمد منير خلال شهر رمضان
عمل خيري يجمع الشاب خالد ومحمد منير خلال شهر رمضان
كشف الفنانان الجزائري الشاب خالد والمصري محمد منير عن اجتماعهما في عمل خيري لصالح مستشفى 57357، لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان في مصر. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T13:47+0000
2022-04-02T13:47+0000
2022-04-02T13:49+0000
العالم العربي
منوعات
الشاب خالد
محمد منير
عمل خيري
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وسيتم إذاعة العمل المشارك بين النجمين العربيين عبر شاشات التلفزيون في موسم رمضان 2022.يعدّ هذا العمل الفني الأول الذي يجمع بين الفنانين، اللذان لم يُقدّما عملاً مشتركاً من قبل رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعهما.هذا وكان الشاب خالد قد شارك في حملة إعلانية لصالح مستشفى 57357، ولكن هذا في رمضان 2018، عندما قدم أغنية “تمن حياة”.كما حرص محمد منير على تقديم أغنية "أنت بطل" في رمضان 2019 للمستشفى نفسه، ليجتمع النجمان في إعلان واحد برمضان 2022.يُذكر أنّ مستشفى 57357 الخيري يعتمد في علاج مرضاه على التبرعات والمساهمات، التي تزيد كثيراً خلال شهر رمضان المبارك.
https://arabic.sputniknews.com/20200914/فنان-مصري-يتبرع-بـ25-سنتيمترا-من-شعره-لمستشفى-سرطان-الأطفال-فيديو-1046537681.html
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العالم العربي, منوعات, الشاب خالد, محمد منير, عمل خيري
عمل خيري يجمع الشاب خالد ومحمد منير خلال شهر رمضان
13:47 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 13:49 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
كشف الفنانان الجزائري الشاب خالد والمصري محمد منير عن اجتماعهما في عمل خيري لصالح مستشفى 57357، لعلاج الأطفال المصابين بمرض السرطان في مصر.
وسيتم إذاعة العمل المشارك بين النجمين العربيين عبر شاشات التلفزيون في موسم رمضان 2022.
يعدّ هذا العمل الفني الأول الذي يجمع بين الفنانين، اللذان لم يُقدّما عملاً مشتركاً من قبل رغم الصداقة الكبيرة التي تجمعهما.
هذا وكان الشاب خالد قد شارك في حملة إعلانية لصالح مستشفى 57357، ولكن هذا في رمضان 2018، عندما قدم أغنية “تمن حياة”.
كما حرص محمد منير على تقديم أغنية "أنت بطل" في رمضان 2019 للمستشفى نفسه، ليجتمع النجمان في إعلان واحد برمضان 2022.
14 سبتمبر 2020, 12:15 GMT
يُذكر أنّ مستشفى 57357 الخيري يعتمد في علاج مرضاه على التبرعات والمساهمات، التي تزيد كثيراً خلال شهر رمضان المبارك.