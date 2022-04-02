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"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم
"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم
ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل/نيسان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:15+0000
2022-04-02T07:15+0000
شركة غازبروم
روسيا
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وجاء في بيان شركة "غازبروم": "الشركة ترسل الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا في الوضع المعتاد، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين - 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل".تبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم للنقل إلى أوكرانيا لعام 2022، 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
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شركة غازبروم, روسيا

"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم

07:15 GMT 02.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermontالنفط، الغاز، الروسي، شركة "غازبروم"
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© AFP 2022 / Eric Piermont
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ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان شركة "غازبروم": "الشركة ترسل الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا في الوضع المعتاد، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين - 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل".
تبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم للنقل إلى أوكرانيا لعام 2022، 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
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