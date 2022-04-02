https://arabic.sputniknews.com/20220402/غازبروم-ترسل-الغاز-عبر-أوكرانيا-بشكل-منتظم-1060758503.html
"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم
"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم
ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل/نيسان. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T07:15+0000
2022-04-02T07:15+0000
2022-04-02T07:15+0000
شركة غازبروم
روسيا
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وجاء في بيان شركة "غازبروم": "الشركة ترسل الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا في الوضع المعتاد، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين - 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل".تبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم للنقل إلى أوكرانيا لعام 2022، 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة غازبروم, روسيا
"غازبروم" ترسل الغاز عبر أوكرانيا بشكل منتظم
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ترسل شركة "غازبروم" الروسية الغاز من أجل النقل عبر أوكرانيا بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل/نيسان.
وجاء في بيان شركة "غازبروم": "الشركة ترسل الغاز الروسي للعبور عبر أراضي أوكرانيا في الوضع المعتاد، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين - 108.3 مليون متر مكعب في 2 أبريل".
تبلغ الالتزامات التعاقدية لشركة غازبروم للنقل إلى أوكرانيا
لعام 2022، 40 مليار متر مكعب، أو نحو 109.6 مليون متر مكعب في اليوم.