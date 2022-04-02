https://arabic.sputniknews.com/20220402/غانتس-للفلسطينيين-الإرهاب-يحول-دون-تحسين-حياتكم-1060782419.html

غانتس للفلسطينيين: "الإرهاب" يحول دون تحسين حياتكم

غانتس للفلسطينيين: "الإرهاب" يحول دون تحسين حياتكم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن بلاده قررت اتخاذ العديد من الخطوات لتحسين حياة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن ما سماه الإرهاب يحول دون... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T17:48+0000

2022-04-02T17:48+0000

2022-04-02T17:48+0000

بيني غانتس

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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جاء ذلك في رسالة متلفزة مترجمة إلى العربية بعث بها غانتس للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، نشرها حساب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية على تويتر.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في كلمته: "أود أن أتمنى رمضان كريم لجميع الفلسطينيين من سكان يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وقطاع غزة".وأضاف: "للأسف نشهد فترة صعبة من الهجمات الإرهابية على مواطني إسرائيل، وهو واقع لا يمكننا التسليم به ونعمل في مواجهته بقوة وحزم".وتابع غانتس: "ندرس هذه الأيام، الخطوات التي يمكن تطبيقها تمهيدا لحلول شهر رمضان، لكي نمكنهم من الاحتفال بهذا الشهر على أفضل نحو ممكن، مع الحفاظ أولا وقبل كل شيء على الأمن".وقال إن الحكومة الإسرائيلية تدفع خلال الفترة الأخيرة مع السلطة الفلسطينية نحو سلسلة من الخطوات لتحسين حياة الفلسطينيين في الضفة والقطاع.وتابع: "هذه الخطوات يهدد الإرهاب قدرتنا على تنفيذها، والتي لن نستطيع مواصلة العمل عليها، إلا بعودة الهدوء والاستقرار الأمني".وفجر اليوم السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 3 شبان فلسطينيين قرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية، بدعوى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات.وشهدت إسرائيل، خلال أسبوع واحد، مقتل 11 شخصا في 3 هجمات طعن ودهس وإطلاق نار في مدينة بئر السبع والخضيرة وبني براك.ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار الأمني، وعزز قواته الموجودة في الضفة الغربية بما يزيد على 10 كتائب في محاولة لمنع مزيد من الهجمات داخل إسرائيل.

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بيني غانتس, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم