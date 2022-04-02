عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220402/فتاة-تقع-من-التلفريك-على-وجهها-بعد-شقلبة-في-الهواء-فيديو-1060778427.html
فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو
فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو
قد تضر السمنة أحيانا، لذلك يجب التفكير دائما بممارسة الرياضة والتقيد بالأنظمة الغذائية، ومن مضار السمنة كان ما حدث مع هذه الفتاة على حبل "التلفريك". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:21+0000
2022-04-02T15:23+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103707/15/1037071552_0:420:1920:1500_1920x0_80_0_0_84d83b73eb7f0eba473e51b3eae75aaa.jpg
ظهر مقطع فيديو لفتاة حاولت التنقل بين منطقة وأخرى بواسطة حبل "التلفريك" المربوط بين شجرتين.وفي منتصف الطريق، فلتت من الحبل بعد شقلبة هوائية وسقطت على وجهها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103707/15/1037071552_0:60:1920:1500_1920x0_80_0_0_64883971bbd189f59f8e7ffc5536b520.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو

15:21 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 02.04.2022)
CC0 / Pixabay / تلفريك فوق جبال البرانس في جنوب فرنسا
تلفريك فوق جبال البرانس في جنوب فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
قد تضر السمنة أحيانا، لذلك يجب التفكير دائما بممارسة الرياضة والتقيد بالأنظمة الغذائية، ومن مضار السمنة كان ما حدث مع هذه الفتاة على حبل "التلفريك".
ظهر مقطع فيديو لفتاة حاولت التنقل بين منطقة وأخرى بواسطة حبل "التلفريك" المربوط بين شجرتين.
وفي منتصف الطريق، فلتت من الحبل بعد شقلبة هوائية وسقطت على وجهها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия попадания ракетой Точка У в городе Ровеньки - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ38 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:36 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала