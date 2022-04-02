https://arabic.sputniknews.com/20220402/فتاة-تقع-من-التلفريك-على-وجهها-بعد-شقلبة-في-الهواء-فيديو-1060778427.html
فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو
فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو
قد تضر السمنة أحيانا، لذلك يجب التفكير دائما بممارسة الرياضة والتقيد بالأنظمة الغذائية، ومن مضار السمنة كان ما حدث مع هذه الفتاة على حبل "التلفريك". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T15:21+0000
2022-04-02T15:21+0000
2022-04-02T15:23+0000
نادي الفيديو
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ظهر مقطع فيديو لفتاة حاولت التنقل بين منطقة وأخرى بواسطة حبل "التلفريك" المربوط بين شجرتين.وفي منتصف الطريق، فلتت من الحبل بعد شقلبة هوائية وسقطت على وجهها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
فتاة تقع من "التلفريك" على وجهها بعد شقلبة في الهواء... فيديو
15:21 GMT 02.04.2022 (تم التحديث: 15:23 GMT 02.04.2022) تابعنا عبر
قد تضر السمنة أحيانا، لذلك يجب التفكير دائما بممارسة الرياضة والتقيد بالأنظمة الغذائية، ومن مضار السمنة كان ما حدث مع هذه الفتاة على حبل "التلفريك".
ظهر مقطع فيديو لفتاة حاولت التنقل بين منطقة وأخرى بواسطة حبل "التلفريك" المربوط بين شجرتين.
وفي منتصف الطريق، فلتت من الحبل بعد شقلبة هوائية وسقطت على وجهها.