https://arabic.sputniknews.com/20220402/قاديروف-النازيون-في-ماريوبول-محاصرون-1060761706.html
قاديروف: النازيون في ماريوبول محاصرون
قاديروف: النازيون في ماريوبول محاصرون
أعلن رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، أن النازيين الأوكرانيين في ماريوبول محاصرون، وليس لديهم سوى "خيارين واضحين": إلقاء أسلحتهم طواعية أو الموت "دون شرف". 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T08:54+0000
2022-04-02T08:54+0000
2022-04-02T08:54+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
رمضان قاديروف
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وكتب قاديروف على "تلغرام": "النازيون محاصرون ولديهم خياران واضحان فقط: إما أن يلقوا أسلحتهم طواعية ويخضعون للمساءلة إلى أقصى حد بموجب القانون عن أنشطتهم اللاإنسانية أو سيتم دفنهم دون أي تكريم أو دروع تذكارية. هذه هي النتيجة النهائية".وأشار مرة أخرى إلى أن مسلحي الكتائب الوطنية يحتجزون آلاف المدنيين كرهائن، ما يعقّد مهمة القوات الروسية.وبدأت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن هدفه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, رمضان قاديروف
قاديروف: النازيون في ماريوبول محاصرون
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أعلن رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، أن النازيين الأوكرانيين في ماريوبول محاصرون، وليس لديهم سوى "خيارين واضحين": إلقاء أسلحتهم طواعية أو الموت "دون شرف".
وكتب قاديروف على "تلغرام": "النازيون محاصرون ولديهم خياران واضحان فقط: إما أن يلقوا أسلحتهم طواعية ويخضعون للمساءلة إلى أقصى حد بموجب القانون عن أنشطتهم اللاإنسانية أو سيتم دفنهم دون أي تكريم أو دروع تذكارية. هذه هي النتيجة النهائية".
وأشار مرة أخرى إلى أن مسلحي الكتائب الوطنية يحتجزون آلاف المدنيين كرهائن، ما يعقّد مهمة القوات الروسية.
وأضاف: "في الوقت الحالي، التمركز الرئيسي للمسلحين على وجه التحديد في منطقة الضفة اليسرى للمدينة، ولا سيما في إقليم مصنع آزوفستال للمعادن. ومن وقت لآخر، يقوم المسلحون بمحاولات عبثية تمامًا لمغادرة المنطقة".
وبدأت القوات المسلحة الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
في 24 فبراير/شباط. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن هدفه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من نظام كييف لمدة ثماني سنوات". لهذا، حسب قوله، من المخطط "نزع السلاح والقضاء على النازية في أوكرانيا"، لتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.