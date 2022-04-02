https://arabic.sputniknews.com/20220402/قتلى-وجرحى-أين-يصل-التصعيد-الإسرائيلي-في-الضفة-وهل-تنجح-جهود-الوساطة-في-احتواء-الموقف؟-1060773291.html

قتلى وجرحى... أين يصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة وهل تنجح جهود الوساطة في احتواء الموقف؟

قتلى وجرحى... أين يصل التصعيد الإسرائيلي في الضفة وهل تنجح جهود الوساطة في احتواء الموقف؟

وسط محاولات تقودها بعض الدول على رأسها المملكة الأردنية الهاشمية لوقف التصعيد الإسرائيلي في الضفة، ومنع انزلاق الأوضاع لمواجهة مفتوحة، أعلنت إسرائيل قتل 3... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T13:39+0000

2022-04-02T13:39+0000

2022-04-02T13:39+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية قيام قوات الأمن بعملية قتلت خلالها ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، اليوم السبت، وقال بيان الشرطة إن "هذه خلية إرهابية شاركت في نشاط إرهابي ضد قوات الأمن في الآونة الأخيرة وكانت في طريقها على ما يبدو لشن هجوم آخر"، حسبما نقلت "رويترز".وطرح البعض تساؤلات بشأن خطورة استمرار التصعيد الإسرائيلي في الضفة لا سيما في قتل واعتقال الفلسطينيين في شهر رمضان، ومدى إمكانية نجاح الوساطات العربية والدولية في تجنب انفجار الأوضاع.تصعيد إسرائيلينقلت صحيفة "يدعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جهاز الشاباك أن الفلسطينيين الثلاثة، الذين تمت تصفيتهم بالقرب من جنين، خططوا لهجوم فوري ونفذوا مؤخرا عملية إطلاق نار تم العثور على سلاح وقنابل يدوية في سيارتهم.وقالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن القتلى الثلاثة من مسلحيها واصفة الأمر بالـ" جريمة العدوانية بحق ثلاثة من مجاهدينا الأبطال". وتعهدت بالرد على الهجو، وفقا لـ"بي بي سي".وقالت الحركة إن القتلى جميعهم من أعضاء "سرايا القدس"، الجناح المسلح للجهاد، وهم خليل طوالبة، 24 عاما وصائب عباهرة، 30 عاما، من جنين، وسيف أبو لبده، 25 عاما، من طولكرم.وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحادثة واصفا إياها بـ"الجريمة" وقالاستهداف حركة فتحاعتبر الدكتور جمال نزال، المتحدث باسم حركة "فتح"، أن تصعيد إسرائيل من انتهاكاتها في الضفة، وقتل واعتقال عشرات المواطنين الفلسطينيين، إنما تصعيد يستهدف أبناء حركة فتح ونشطائها بغية الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، والتضييق عليها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تشن إسرائيل عبر تلك الإجراءات والانتهاكات المستمرة والمتصاعدة حربًا سياسية ضد مشروع الاستقلال الذي يقوده الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، معلنًا رفض حركة فتح لهذه الضغوط كلية، لا سيما البعد الميداني منها.وعن إمكانية نجاح المساعي الدولية التي تقودها مصر والأردن لوقف التصعيد، يرى المتحدث باسم حركة فتح، أن توفير وسائل الضغط العربية والدولية على المستويات السياسية والاقتصادية من شأنه أن يصد إسرائيل عن هذه المساعي والتحركات.انفجار الأوضاعمن جانبه قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، مصباح أبو كرش، إن الضفة الغربية تتعرض لهجمة استيطانية مسعورة من قبل إسرائيل، والأوضاع قابلة للانفجار بشكل غير مسبوق وخاصة أن إسرائيل بدأت تدرك جيدًا أن القفزة النوعية التي حققتها المقاومة الفلسطينية هناك باتجاه إعادة ترتيب صفوفها بشكل أفضل وصلت إلى مراحل متقدمة وأصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن إسرائيل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، قدرة الفلسطينيين على تنفيذ 3 عمليات فدائية في الداخل المحتل أربكت حسابات إسرائيل كثيرا وجعلتها تفكر بالانتقام بأي طريقة؛ وهو ما عبرت عنه من خلال قيامها بقتل 3 من أبناء "سرايا القدس" في الضفة.وأكد أن إسرائيل أعلنت مبكرا عن تخوفها الكبير من قيام المقاومين الفلسطينيين بعمليات فدائية بشكل أكبر خلال شهر رمضان المبارك؛ والمتوقع أن تتعرض الضفة للعديد من الاجتياحات الإسرائيلية بهدف استنزاف مقاوميها بأعمال مقاومة تأخذ الطابع الدفاعي وليس الهجومي.واستبعد أبوكرش أن يكون هناك أي وساطات دولية وعربية لوقف التصعيد؛ هناك رسائل تهديد مبطنة ينقلها الوسطاء للفلسطينيين كما جرت العادة؛ مؤكدًا أن هذه الوساطات لن تنجح في تهدئة الأوضاع بالضفة.وكان يوم أمس قد شهد مصادمات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية، أدت لمقتل فلسطيني يبلغ من العمر 29 عاما.وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 70 شخصا أصيبوا في الاشتباكات التي وقعت يوم الجمعة مع الجيش الإسرائيلي في منطقة نابلس بشمال الضفة الغربية.واستقبل ملك الأردن عبدالله الثاني الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، الأربعاء الماضي، وذلك بعد يوم من لقاء ملك الأردن بوزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين، عقب لقاء مع الرئيس الفلسطيني.يشار إلى أنه وعلى مدى الأيام السبعة الماضية، قتل 11 إسرائيليا في عدة هجمات، حيث قتل شرطيان إسرائيليان في إطلاق نار في مدينة الخضيرة يوم الأحد وقتل أربعة آخرون في هجوم طعن وقع في مدينة بئر السبع قبل ذلك بأسبوع.

https://arabic.sputniknews.com/20220402/الرئاسة-الفلسطينية-التصعيد-الإسرائيلي-يشكل-تحديا-صارخا-للشرعية-الدولية-ومن-شأنه-تفجير-الأوضاع---1060770686.html

https://arabic.sputniknews.com/20220402/قتيل-وعشرات-الإصابات-إثر-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-صور-1060757321.html

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