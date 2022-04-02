https://arabic.sputniknews.com/20220402/قتيل-وعشرات-الإصابات-إثر-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-مناطق-متفرقة-من-الضفة-الغربية-صور-1060757321.html

قتيل وعشرات الإصابات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... صور

قتيل وعشرات الإصابات إثر مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية... صور

قُتل شاب فلسطيني، إثر إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات متواصلة في شارع الشلال في مدينة الخليل، فيما أُصيب العشرات من المواطنين بالرصاص المغلف وحالات... 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T06:33+0000

2022-04-02T06:33+0000

2022-04-02T06:33+0000

العالم العربي

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وفي مدينة نابلس أصيب مواطنان أحدهما بشظايا قنبلة صوت في عينه، والآخر بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفخذ، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية والمستوطنين في قرية قريوت (جنوباً).وفي بلدة بيتا جنوبي نابلس أصيب عشرة شبان بالرصاص المغلف بالمطاط، و6 بالحروق، والعشرات بحالات اختناق إثر المواجهات التي اندلعت بالقرب من جبل صبيح الذي صادره الجيش الإسرائيلي لصالح الاستيطان، وقال سعيد حمايل عضو اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيتا لوكالة "سبوتنيك": "نحن في مواجهة مفتوحة مع الجيش الإسرائيلي، هناك تصعيد كبير في استهداف المشاركين في المسيرات من قبل القوات الإسرائيلية التي تستخدم الرصاص الحي بكثافة، لكننا نواجه بصدور عارية المشروع الاستيطاني في كل الأماكن ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام الاستيلاء على أراضينا، وسنواصل طريق المقاومة الشعبية حتى استعادة الأراضي المصادرة".وفي بلدة بيت دجن، أفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس أحمد جبريل إصابة مواطن بالرصاص الحي في منطقة القدم، ومراسل تلفزيون فلسطين بقنبلة صوتية، وجرى نقلهما إلى المستشفى، إضافة إلى 25 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وقال هشام دويكات عضو المجلس الوطني الفلسطيني لـ "سبوتنيك": "إن الهجمة الاستيطانية تزداد بكثافة، هناك آلاف الدونمات التي تصادر من أراضي المواطنين الفلسطينيين، المقاومة الشعبية في تصاعد في كل الميادين، وهناك هجمة من الجيش الإسرائيلي على أهالي الضفة الغربية، لن نقف أمام هذا الظلم سنقاوم على كل نقاط التماس، وسنمنع المستوطنين من تقطيع أوصال الضفة الغربية من خلال المشاريع الاستيطانية مهما كلفنا من ثمن".وفي بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 9 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بينهم طفلان والعشرات بالاختناق خلال قمع الجيش الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي انطلقت إحياءً للذكرى السادسة والأربعين ليوم الأرض وتنديدًا باستهداف الشبان الفلسطينيين في المناطق المختلفة من قبل الجيش الاسرائيلي.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي