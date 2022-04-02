https://arabic.sputniknews.com/20220402/قطر-تزيح-الستار-عن-لعيب-بروح-مرحة-فيديو-مبهر-لتعويذة-كأس-العالم-1060760415.html

قطر تزيح الستار عن "لعيب" بروح مرحة... فيديو مبهر لتعويذة كأس العالم

قطر تزيح الستار عن "لعيب" بروح مرحة... فيديو مبهر لتعويذة كأس العالم

كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن التعويذة الرسمية لبطولة كأس العالم قطر 2022 والتي حملت اسم "لعيب". 02.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-02T08:10+0000

2022-04-02T08:10+0000

2022-04-02T08:10+0000

قطر

رياضة

بطولة كأس العالم 2022

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وترمز التعويذة المبتكرة، التي تحمل اسم "لعيب"، إلى شخصية مرحة قادمة من عالم افتراضي تعيش فيه تعويذات البطولات، ولا يمكن تصنيفه كشيء معين، ولك حرية أن تصفه كما شئت. وشخصية "لعيب" شغوفة بكرة القدم اعتادت على متابعة كافة بطولات كأس العالم عبر التاريخ والتفاعل مع أبرز لحظاتها، حيث قررت الظهور في نسخة قطر 2022 نظراً لتميزها.وبإمكان "لعيب"، الذي يعتبر من محبي المغامرة، كسر حواجز الزمان والمكان للانتقال من مكان لآخر حول العالم، مع أداء العديد من المهارات المذهلة في كرة القدم. وسيشجع "لعيب" الجميع على الاحتفاء بحلم المونديال الأول في العالم العربي. كما ستتواجد الشخصية الكرتونية المرحة "لعيب" في كل مكان للترحيب بجماهير كرة القدم من أنحاء العالم، وتعزيز الأجواء الحماسية قبل أشهر قليلة من انطلاق البطولة، وخلال منافساتها من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.

https://arabic.sputniknews.com/20220401/قطر-تقول-إن-كأس-العالم-فيها-ستكون-علامة-فارقة-في-تاريخ-كرة-القدم-1060737092.html

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قطر, رياضة, بطولة كأس العالم 2022