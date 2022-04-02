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كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
قلدت جمهورية كوبا السفير السوري، إدريس ميا، وسام الصداقة تقديرا لمساهمته البارزة في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
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وقام وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، خلال حفل أقيم في مقر الوزارة في هافانا بتقليد ميا وسام الصداقة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ميغيل دياز كانيل.بدوره، أعرب السفير ميا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم، مؤكداً استمرار سورية بدعم كوبا ونضالها من أجل وضع حد للحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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العالم

كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة

12:27 GMT 02.04.2022
© flickr.com / Chris Pawlukهافانا، كوبا
هافانا، كوبا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2022
© flickr.com / Chris Pawluk
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قلدت جمهورية كوبا السفير السوري، إدريس ميا، وسام الصداقة تقديرا لمساهمته البارزة في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين.
وقام وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، خلال حفل أقيم في مقر الوزارة في هافانا بتقليد ميا وسام الصداقة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وجددت نائبة وزير الخارجية الكوبية أنايانسي رودريغيز خلال الحفل موقف بلادها الداعم لسورية ولا سيما في وجه السياسات الأمريكية العدائية منوهة بموقف سورية الحازم ضد الإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي المالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستين عاماً.

بدوره، أعرب السفير ميا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم، مؤكداً استمرار سورية بدعم كوبا ونضالها من أجل وضع حد للحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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