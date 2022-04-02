https://arabic.sputniknews.com/20220402/كوبا-تقلد-السفير-السوري-وسام-الصداقة-1060771185.html
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
قلدت جمهورية كوبا السفير السوري، إدريس ميا، وسام الصداقة تقديرا لمساهمته البارزة في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:27+0000
2022-04-02T12:27+0000
2022-04-02T12:27+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/82/1042708289_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_4ab0f4b9e2caf37b7af4f54f2b94f63f.jpg
وقام وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، خلال حفل أقيم في مقر الوزارة في هافانا بتقليد ميا وسام الصداقة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ميغيل دياز كانيل.بدوره، أعرب السفير ميا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم، مؤكداً استمرار سورية بدعم كوبا ونضالها من أجل وضع حد للحصار الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104270/82/1042708289_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_23e45afeb0a5681a4cbe31a60883601e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
كوبا تقلد السفير السوري وسام الصداقة
تابعنا عبر
قلدت جمهورية كوبا السفير السوري، إدريس ميا، وسام الصداقة تقديرا لمساهمته البارزة في تعزيز وتوطيد روابط الصداقة والتضامن التاريخية بين البلدين.
وقام وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيز بارييا، خلال حفل أقيم في مقر الوزارة في هافانا بتقليد ميا وسام الصداقة بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ميغيل دياز كانيل.
وجددت نائبة وزير الخارجية الكوبية أنايانسي رودريغيز خلال الحفل موقف بلادها الداعم لسورية ولا سيما في وجه السياسات الأمريكية العدائية منوهة بموقف سورية الحازم ضد الإجراءات القسرية الأحادية والحصار الاقتصادي المالي والتجاري الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا منذ أكثر من ستين عاماً.
بدوره، أعرب السفير ميا عن شكره وامتنانه على هذا التكريم، مؤكداً استمرار سورية بدعم كوبا ونضالها من أجل وضع حد للحصار
الجائر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية
"سانا".