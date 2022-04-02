https://arabic.sputniknews.com/20220402/كيف-تنعكس-زيادة-أسعار-النفط-على-الاقتصاد-العراقي-1060769911.html
كيف تنعكس زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
كيف تنعكس زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن أوروبا سيتوجب عليها الامتناع عن النفط والغاز من روسيا، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات ستكون مؤلمة. 02.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-02T12:05+0000
2022-04-02T12:05+0000
2022-04-02T12:05+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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كيف تنعكس زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟
كيف تنعكس زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العراقي؟
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 6.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.فهل تستطيع الدول الأوروبية الاستغناء عن النفط الروسي؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي:وأضاف العبيدي: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
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الأخبار
ar_EG
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
كيف تنعكس زيادة أسعار النفط على الاقتصاد العراقي
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن أوروبا سيتوجب عليها الامتناع عن النفط والغاز من روسيا، على الرغم من أن مثل هذه الإجراءات ستكون مؤلمة.
فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط في تعاملات أمس الثلاثاء، في ظل تزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ ارتفعت أسعار العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 6.1% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2014.
فهل تستطيع الدول الأوروبية الاستغناء عن النفط الروسي؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة" على أثير راديو "سبوتنيك" الخبير الاقتصادي الدكتور منار العبيدي:
"ما يجري في أوكرانيا دق ناقوس الخطر في الدول الأوروبية، حيث تسعى هذه الدول اليوم إلى البحث عن تنويع وارداتها من المنتجات النفطية وأن لا تعتمد على مصدر واحد، لذا وبغض النظر عن نتيجة الأزمة في أوكرانيا فإن الدول الأوربية ماضية في تنويع مصادرها من الطاقة وإيجاد الحلول البديلة بأسرع ما يمكن، كون أن الإمدادات الحالية من الطاقة قد تتوقف في أي وقت، كما أن منظمة (أوبك+) حتى وإن عملت بكامل طاقات دول أعضائها فلن تستطيع سد النقص الحاصل إذا ما غاب النفط الروسي عن الأسواق العالمية."
"لا يمكن في المستقبل القريب للدول الأوروبية الاستغناء عن النفط الروسي، لذا عليها البحث عن مصادر أخرى، وإلا ستصاب بالشلل الاقتصادي، كما أن الآثار الاقتصادية ستمتد إلى جميع دول العالم، فالكثير من الدول ستراجع استراتيجياتها، خصوصاً في مجالي الطاقة والأمن الغذائي، وبما أن الدول ستتضرر من العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، لذا ستتخذ مواقف أكثر ليونة تجاه روسيا وإيجاد حلول سياسية لتخفيف حدة التوتر، بما فيها الموافقة على بعض الشروط من أجل تفادي الأزمة."
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق